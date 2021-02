Industria nunților, lovită din plin de pandemie. Organizatorii și localurile fac reduceri de până la 80%

Cu viitori miri mai confuzi ca oricând și cu pierderi semnificative, după un an de coșmar, așa pornesc la drum, în 2021, cei angrenați în uriașa industrie a nunților.

Cuplurile se gândesc de două ori în ce împrejurări să spună „Da!”. Nici banii nu mai pleacă atât de ușor din conturi către organizatori și localuri, așa că primul pas tot dinspre tabăra acestora vine. Se traduce în reduceri uriașe, de până la 80 la sută, pentru tot ce presupune fericitul eveniment.

Povestea Denisei este la fel ca a multor alte fete care încă nu au apucat să îmbrace rochia de mireasă. De un an de zile, tot caută o soluție pentru a face marele pas.

Denişa: „Inițial, anul trecut, chiar în ianuarie, am început să facem rezervări, sala, muzica, dar acum de două luni am hotărât că ar fi bine să ne mai gândim puţin şi de două săptămâni am anulat-o”.

Mulți tineri au procedat la fel și așteaptă vremuri mai sigure. Alții împing data nunții cât de mult pot.

Alina și Marc: „E prea devreme, încă nu ştim cum o să fie şi am preferat să alegem la anul o dată. Cum nu avem nimic pregătit, tre să ne uităm la tot târgul”.

Daniela: „Aveam stabilit anul trecut. Acum am reprogramat încă o dată, pe 3 octombrie, și am stabilit să facem măcar starea civilă în mai”.

Cuplurile au resimțit din plin pandemia. Nu este ușor să te pregătești pentru un asemenea eveniment și apoi să anulezi totul. Și mai abitir trag, însă, organizatorii de nunți sau proprietarii de localuri. 2020 a fost catastrofal pentru ei.

Marius Felecan, organizator: „Furnizorii au fost foarte grav afectaţi, neavând loc evenimente, şi e clar că au venit în întâmpinarea mireselor, cu reduceri de 50 la sută, chiar şi de 80 la sută”.

Din cauza pandemiei, anul trecut, peste 60 la sută dintre cupluri au decis să amâne momentul în care să îşi unească destinele. Şi în prezent, petrecerile de nuntă sunt interzise, iar organizatorii de evenimente şi proprietarii de restaurante nu ştiu dacă regulile se vor schimba.

În medie, o nuntă cu 150 de invitați se poate organiza, spun specialiștii, cu aproximativ 18 mii de euro.

Înmulțim cu câteva sute de evenimente anual și cu nenumăratele firme care se ocupă cu așa ceva pentru a ne da seama ce înseamnă această industrie. Apoi, tăiem radical totul.

Maria Ioana Mârza, administrator de spații de evenimente: „Stăm cu sufletul la gura. Noi, care aveam până la 300 de evenimente pe an, să nu mai ai niciunul sau să le ai foarte restricţionate e dificil”.

Pentru moment, viitorii miri se orientează către evenimentele în aer liber.

Vlad Neaga, organizator de evenimente: „Am investit foarte mult în logistică pentru astfel de evenimente. Speram şi aşteptam din partea autorităţilor un plan”.

Totuși, organizatorii de nunţi speră ca măcar peste vară să își poată relua activitatea.