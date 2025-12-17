Indivizi care au emis bilete la ordin și facturi false au fost arestați preventiv, în Buzău. Unde au ascuns banii

Patru bărbați din Buzău - administratorii unor societăți cu profil agricol - sunt cercetați după ce ar fi înșelat o firmă din Tulcea.

Indivizii ar fi emis bilete la ordin și facturi false, iar prejudiciul este evaluat la 900.000 de lei.

Cu toții au fost reținuți de polițiști, iar doi dintre ei au fost ulterior arestați preventiv, pentru 30 de zile.

În plus, unul dintre suspecți ar fi livrat produse agroalimentare fără să declare veniturile obținute. Ar fi prejudiciat astfel bugetul de stat cu peste 100 de mii de lei.

La percheziții fost găsiţi și bani ascunși în casele suspecților, în cuptor.

