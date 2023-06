Cine este psihologul Giuseppe Bogdan, considerat cel mai mare violator din istoria României. Ce le făcea victimelor sale

Judecătorii l-au găsit vinovat pentru 45 de fapte de viol și agresiune sexuală. 61 de ani de pușcărie ar fi trebuit să primească, dar în Codul Penal, limita maximă a pedepsei este de 30 de ani. În 2017, condamnatul atrăgea în capcană tinere, care doreau să se angajeze, apoi pretindea că este medic cu dublă specializare și ajungea să le consulte și ginecologic. Individul le seda și profita de starea lor ca să le violeze, și pe unele chiar să le filmeze.

Giuseppe Bogdan se plimba pe stradă în momentul în care a fost găsit de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Capitală. Nu s-a opus încătușării și a fost condus îndată la penitenciar. Până acum, individul, considerat cel mai mare violator din România, fusese judecat în libertate.

Bărbatul de 57 de ani a fost depistat pe Calea Giulești din Capitală, foarte aproape de locuința lui, dar și de cabinetul în care le ademenea pe femei cu anunțuri false de angajare. Aici, le seda, le viola și chiar le filma. El a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare pentru 45 de violuri și agresiuni sexuale.

Pentru aceste fapte, Giuseppe Bogdan ar fi trebuit să primească o pedeapsă mult mai mare, de 61 de ani de închisoare, însă condamnarea maximă permisă de codul penal este de 30 de ani. Fostul psiholog va ieși din închisoare abia când va împlini 87 de ani.

Bărbatul a vândut înregistrările în care viola victimele site-urilor pornografice

În calculatorul lui, anchetatorii au descoperit peste 300 de filme cu caracter pornografic.

Giuseppe Bogdan, inculpat (2019): „Nu am spus că sunt filmate. De ce nu am spus? Pentru că știu că o persoană, atunci când este atenționată că este filmată, își cenzurează comportamentul. Nu am calitățile unui violator, nu am agresat niciodată o femeie, nici măcar verbal. Toate au consimțit la întreținerea unor raporturi sexuale. Sunt un tip pasional”.

Inițial, pretinsul ginecolog a fost trimis în judecată pentru cel puțin 100 de capete de acuzare, după ce zeci de femei au depus plângere la poliție spunând că au fost violate de el. Anchetatorii au aflat că Bogdan Giusseppe a dat anunțuri de angajare pe internet, iar în momentul în care doritoarele se prezentau la interviu, aflau că trebuie să treacă printr-un examen psihologic și unul ginecologic. Iată ce declara o victimă în urmă cu șase ani.

Victimă: „Mi-a explicat că îmi va da o pastilă pentru a face un test antidoping. Având încredere că este psiholog, am zis că e ceva serios. Am luat pastila, mi-a arătat că este din plante, dar nu cred că era de acolo”.

După ce le-a filmat în ipostaze indecente sau în timp ce le viola, individul ar fi vândut înregistrările site-urilor pornografice, cu 300 de euro bucata.

