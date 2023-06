Violator prins în mașină cu șase copii. ”Sunt prietenii mei, au toți peste 18 ani” | Video

Jeremy Guthrie a fost arestat anul trecut pe o autostradă din New Mexico, în timp ce conducea neregulamentar, iar poliția i-a descoperit pe copii. Pe unul dintre copii l-ar fi violat, după ce l-a ademenit pe rețelele de socializare.

Imaginile cu camera de corp ale poliției din 5 iulie 2022, l-au arătat pe Guthrie, în vârstă de 41 de ani, conducând pe o autostradă și apoi comportându-se incoerent odată oprit.

Când polițiștii s-au apropiat de mașină, au fost uimiți când i-au văzut pe minori, băieți și fete, despre care Guthrie a pretins că sunt „prietenii lui” și a insistat că au toți peste 18 ani.

Ulterior bărbatul a fost încătușat și acuzat de conducere sub influența alcoolului, împreună cu șase acuzații de abuz asupra copiilor.

Dar, odată interogat, Guthrie a fost acuzat că a violat o fetiță de 12 ani care se afla în mașină.

A minor attracted pedophile Jeremy Guthrie, 42, arrested for drunk driving with 6 counts of child abuse after found with 6 children and pants unbuttoned,

Following the arrest pedophile was charged with raping a 13-year-old girl and sister for more than a year getting 1 pregnant. pic.twitter.com/Wsahk2DCSo