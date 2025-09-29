Cresc din nou ratele în lei. Indicele IRCC a atins un nivel record - peste 6%. Avertismentul specialiștilor

Stiri actuale
29-09-2025 | 20:52
×
Codul embed a fost copiat

Românii care au credite cu dobândă variabilă vor plăti mai mult de la 1 octombrie. Indicele IRCC urcă pentru prima dată peste pragul de 6% după ce în ultimele șase luni a fost de 5,55%.

autor
Stirileprotv

Creșterea se va vedea direct în rate. Pentru un credit ipotecar, de 250.000 de lei pentru o perioadă de 30 de ani rata lunară va fi mai mare cu aproape 100 de lei.

Cei care s-au împrumutat mai mult vor resimți și mai puternic diferența. Explicația este întârzierea de șase luni cu care se calculează indicele, mai exact acum se văd incertitudinile și turbulențele economice, din primăvară, din perioada alegerilor.

Specialiștii avertizează că dobânzile nu vor mai scădea mult în perioada următoare, în condițiile în care inflația a ajuns din nou la aproape 10%.

Nemulțumirile studenților la începutul anului universitar: „Ne-au luat reducerile la tren, acum ne-au luat din burse”

Sursa: Pro TV

Etichete: dobanda, credit, rata,

Dată publicare: 29-09-2025 20:39

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Autoritățile au lansat o aplicație pentru citirea datelor de pe buletinele digitale, gratuit. Cum funcționează
Stiri actuale
Autoritățile au lansat o aplicație pentru citirea datelor de pe buletinele digitale, gratuit. Cum funcționează

Autoritățile au lansat o aplicație care vede direct de pe telefon datele celor care și-au făcut cartea electronică de identitate.

Noi detalii din ancheta copiilor morți la spitalul din Iași. Fetița transferată în Capitală era infectată cu Serratia
Stiri actuale
Noi detalii din ancheta copiilor morți la spitalul din Iași. Fetița transferată în Capitală era infectată cu Serratia

Apar date noi în ancheta copiilor morți, la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași. O a șaptea victimă, o fetiță de trei luni, transferată la București în stare foarte gravă, a încetat din viață.  

AUDIO. Reacția pilotului Turkish Airlines când a observat drona deasupra avionului, la Otopeni. „Trebuie să o ocolesc”
Stiri actuale
AUDIO. Reacția pilotului Turkish Airlines când a observat drona deasupra avionului, la Otopeni. „Trebuie să o ocolesc”

O anchetă penală este în plină desfășurare după ce un pilot a raportat prezența unei drone în apropierea pistei de aterizare a Aeroportului „Henri Coandă", din București.

Recomandări
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori
Stiri Economice
Guvernul menit să salveze bugetul face rectificare pe deficit majorat. Jumătate din banii „în plus” merg direct la creditori

Rectificarea bugetară pentru 2025, cuprinsă într-un proiect de ordonanță de urgență, a fost publicat de Ministerul Finanțelor în procedura de transparență publică, luni seară.

Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101
Stiri externe
Cum va arăta noul parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu a obținut 55 de mandate din 101

Moldova spune „PAS” Rusiei și alege să rămână pe drumul european, în urma unui scrutin marcat de presiuni uriașe, campanii de dezinformare și tentative de cumpărare de voturi.

De ce a eșuat campania agresivă a Rusiei în Republica Moldova. „Nu s-au așteptat deloc la așa ceva”
Stiri externe
De ce a eșuat campania agresivă a Rusiei în Republica Moldova. „Nu s-au așteptat deloc la așa ceva”

Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat în platoul Știrile PRO TV cum au reușit moldovenii să spună „PAS” Rusiei și au ales să rămână pe drumul european.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28