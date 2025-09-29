Cresc din nou ratele în lei. Indicele IRCC a atins un nivel record - peste 6%. Avertismentul specialiștilor

Românii care au credite cu dobândă variabilă vor plăti mai mult de la 1 octombrie. Indicele IRCC urcă pentru prima dată peste pragul de 6% după ce în ultimele șase luni a fost de 5,55%.

Creșterea se va vedea direct în rate. Pentru un credit ipotecar, de 250.000 de lei pentru o perioadă de 30 de ani rata lunară va fi mai mare cu aproape 100 de lei.

Cei care s-au împrumutat mai mult vor resimți și mai puternic diferența. Explicația este întârzierea de șase luni cu care se calculează indicele, mai exact acum se văd incertitudinile și turbulențele economice, din primăvară, din perioada alegerilor.

Specialiștii avertizează că dobânzile nu vor mai scădea mult în perioada următoare, în condițiile în care inflația a ajuns din nou la aproape 10%.

