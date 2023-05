Încrederea clienților în producătorii de legume a scăzut vertiginos după scandalul privind pesticidele din Buzău

Potrivit comercianţilor, în fața tarabelor cu roșii, castraveți şi verdețuri cumpărătorii încep să nu mai fie siguri că marfa este autohtonă şi de calitate. Este şi motivul pentru care s-au înmulțit controalele autorităților.

Client: ”N-ai certitudinea, ce să mai discutăm. Găsești și bune, dulci, plăcute la gust, dar și multe care nu sunt. Nu poți să le verifici. Doar acasă când ajungi vezi că nu e aia ce vrei”.

Cu această senzaţie, ajung la cumpărături tot mai mulţi români. Vânzătorii ştiu asta şi încearcă să-i convingă că marfa este în regulă.

Producător: ”Nu toată lumea poate să aibă încredere în mine că eu sunt de la țară. Dar dacă vrea, mai avem și poze pe telefon, poate să vină la noi la țară. Acum să știți că nici nu trebuie să controlezi prea mult, sunt sateliții ăștia cu care poți să vezi exact dacă ai pământ la țară, dacă îl muncești”.

Legea îi obligă oricum pe cei care vând în piețe să dețină un carnet de comercializare și un atestat de producător. Pe care aveţi dreptul să le vedeți dacă nu sunteţi siguri de calitatea mărfii. Ambele documente sunt eliberate de primăriile de care aparțin terenurile pe care sunt cultivate legumele ori fructele. Înainte de asta funcționarii au obligația să facă verificări. În realitate, sunt situații când pe tarabe se strecoară și mafă din alte ţări, dar cu etichetă românească.

Producător: ”Oriunde mă duc în angro am un abțibild lipit pe mașină, plus legitimația, plus documentele pe care le am mereu la mine. Caietul pe care îl plimb. Dacă vând angro trebuie să dau un act, sunt mulți care vin din provincii și pe drum ca să nu le confiște marfa trebuie să le dăm actele de producător”.

În ceea ce privește controlul pesticidelor, lucrurile stau diferit. Fermierii sunt verificați înainte să ajungă la piaţă și mai rar după.

Autoritatea Națională Fitosanitară este instituția abilitată să facă verificări la fructele și legumele din piețe. Așadar, inspectorii fitosanitari sunt cei care ar trebui să preleveze, aleatoriu și neanunțat, probe de la marfa expusă pe tarabe, pe care să le ducă ulterior la analiză. De cele mai multe ori, însă, aceste verificări se fac atunci când fructele și legumele de pe tarabe ridică suspiciuni.

Paulina Gabor, directorul Autorității Naționale Fitosanitare: ”N-au o frecvență. Mergem la cei care încep să plaseze pe piață”.

Reporter: La toată lumea?

Paulina Gabor: ”Nu putem la toată lumea. Prin sondaj. În schimb, la toată lumea, fiecare din miile de producători înregistrați sunt verificați la registrul de efectuare a tratamentelor”.

Procedurile sunt diferite în cazul fructelor și legumelor românești care se vând în magazine.

Florin Petre, fermier: ”Noi, ca să ne ducem cu marfa la supermarket, se analizează periodic. Se iau probe, fără să știi. Ți-a luat proba din ladă, ți-o analizează. Ai depășit, nu-ți permiți”.

Fructele și legumele din alte ţări sunt controlate separat de Autoritatea Sanitară Veterinară.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 24-05-2023 19:11