Incidente cu trotinete electrice în trafic. O tânără a fost lovită de o mașină

Incident în premieră, produs în traficul Capitalei. O trotinetă electrică a lovit o maşină, iar poliţia l-a amendat pe conducătorul trotinetei.

Bărbatul este şi în vizorul firmei de asigurări care vrea să recupereze de la el banii pentru reparaţia maşinii pe poliţa CASCO. Înmulţirea trotinetelor electrice poate genera situaţii periculoase. Aceste vehicule pe două roţi prinde viteze de până la 50 de kilometri pe oră şi dacă nu sunt conduse cu grijă rănesc oameni şi avariază maşini. Sistemul de supravegere a surprins un asemenea incident.

Pe singura pistă modernizată din Bucureşti, cea de pe Calea Victoriei, camerele de supraveghere au surprins o altă coliziune între o tânără aflată pe trotinetă şi o maşină. Tânăra vine în viteză şi este lovită de maşină, care intră apoi pe carosabil şi se opreşte în mobilierul stradal. Aici şoferul era vinovat, pentru că nu i-a acordat prioritate trotinetei la schimbarea direcţiei. Este un oraş nesigur care nu are infrastructură, spun cei care şi-au luat trotinetă electrică.

"E foarte periculos, ideea e să fii tu atent, să nu mergi cu viteză mare, dar nu e un oraş sigur nici pentru maşini, nici pentru oameni, nici pentru nimic. Bănuiesc că ne place asta, şoferii nu sunt educaţi în trafic să fie atenţi, nici noi bănuiesc că nu suntem, ca deţinători de trotinete, să ştii să nu stai în unghiul mort al maşinii.”

Iată însă că o altă maşină a fost serios avariată din cauza conducătorului trotinetei. Poliţia l-a amendat şi acum e bun de plată pentru că asiguratorul maşinii vrea să îşi recupereze paguba, susţin brokerii de asigurare. Puţin ştiu însă că există RCA şi pentru trotinete sau biciclete

Marius Constantinescu, broker de asigurări: "Este un RCA pe familie sau pe CNP-ul respectiv. Adică oriunde pe teritoriul României cauzez un prejudiciu eu, soţia sau familia, şi aici mă refer la copii, sunt acoperit de poliţa aceasta de răspundere civilă faţă de terţi."

Pe de altă parte cei care sunt accidentaţi de o trotinetă pe stradă sau pe trotuar şi îl pot identifica pe vinovat se pot adresa fondului pentru protecţia victimelor străzii, care acordă despăgubi în aceste cazuri. Există şi o asigurare de accident pe care o poate încheia oricine se consideră expus la aşa ceva.

Alexandra Durbaca, reprezentant firmă de asigurări: "Include deces din orice cauză şi invaliditate, plus fracturi şi arsuri, sunt clauze suplimentare care pot fi adăugate poliţei."

Cei mai mulţi proprietari de trotinete spun că îşi aleg cu grijă traseele, ca să aibă trotuare largi la dispoziţie, acolo unde nu sunt piste.

"Înainte să îmi iau trotineta am făcut un traseu pe jos de acasă, Piaţa de flori, Casa Poporului, trotuare largi ca să fie ok, şi aşa m-am hotărât să o iau”, a spus un tânăr cre era să fie accidentat însă de o maşină, chiar sub ochii noştri.

Trotinetele electrice sunt limitate din construcţie la o viteză de 25 de kilometri pe oră, dar există tot felul de aplicaţii care le pot ajuta să ajungă la 50-60 de kilometri pe oră. Poliţia le încadrează la categoria mopede, iar în Parlament există deja un proiect de lege care-şi propune reglementarea acestor vehicule. Deocamdată, din cauza acestui vid legislativ, trotinetele electrice circulă atât pe trotuare, cât şi pe străzi.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!