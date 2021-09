Incidența cazurilor de Covid-19 în Capitală a trecut de pragul de 1 la mia de locuitori. Ce măsuri s-ar putea lua

Incidența cazurilor de Covid-19 în București a trecut de pragul de 1 la mia de locuitori, iar prima măsură care urmează să fie luată, la nivelul Capitalei, este introducerea obligativității purtării măștii în jurul școlilor.

Autoritățile atenționează că rata de infectare crește abrupt și trebuie să ne așteptăm la noi restricții. În ultimele 24 de ore au fost raportate 1.035 de cazuri noi, în contextul în care, în zilele de duminică, se fac cele mai puține testări.

În București, rata de infectare cu Covid-19 s-a dublat în ultimele două săptămâni, ajungând de la 0,48 la mie în 23 august la 1, 08 la mie în 6 septembrie.

Rata de incidența cumulată calculată la 14 zile, în București

06.09.2021 valoarea de 1.08

31.08.2021 valoarea de 0.78

23.08.2021 valoarea de 0.48

15.08.2021 valoarea de 0.32

1.08.2021 valoarea de 0.13

11.07.2021 valoarea de 0.03

2.07.2021 valoarea de 0.03

Prima măsură impusă va fi reintroducerea obligativității măștii de protecție în aer liber, pe o rază de 50 de metri, în jurul unităţilor de învăţământ.

Alin Stoica, prefectul Capitalei: "Rata de infectare Covid crește destul de abrupt. Unele estimări arată că ar putea să se dubleze o dată la două săptămâni. Asta înseamnă că vom ajunge în curând în scenariile prevăzute de hotărârea de guvern privind starea de alertă, pragurile care sunt deja stabilite, de 2 la mie, 3 la mie, 4 la mie, 7 la mie."

În funcție de aceste praguri, autoritățile atenționează că urmează să fie restrânsă gradual participarea la diverse evenimente. Totodată, vor fi restricții privind activitățile artistice și economice. Va fi limitat din nou accesul în restaurante ori în sălile de spectacol.

Alin Stoica, prefectul Capitalei: ”La 7 la mie ajungem la restricționarea tuturor activităților economice, respectiv restrângerea programului de lucru."

Și Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a atras atenția asupra situației din București.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: "Dacă se păstrează acest progres din perspectivă matematică, rata de creștere, în a doua jumătate a lunii octombrie, inclusiv Bucureștiul, ar putea atinge pragul de 6 la mie, cu toate consecințele care rezultă din acest lucru coroborat cu ordinul de ministru comun.”

Dacă ar fi să ne uităm la ce s-a întâmplat anul trecut, evoluția pandemiei pare deja previzibilă. Exact acum un an, pe 7 septembrie, tot într-o luni, ziua în care statistic sunt prezentate cele mai puține cazuri, pentru că în weekend se fac mai puține teste, am avut 883 de noi infecții. Situația arată, din păcate, ceva mai rău după fix un an: 1.035 de cazuri noi au fost depistate în ultimele 24 de ore de raportare.

Experții spun că urmează aceeași curbă de creștere ca anul trecut, dar poate chiar mai abruptă, având în vedere faptul că tulpina Delta este mult mai contagioasă. Anul trecut, în noiembrie, am atins un maximum de 10.000 de cazuri.

Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului "Matei Balş": "Lucrurile vor continua. Cred că mult mai important în valul patru este câte dintre infecții reprezintă pacienți care se internează, înseamnă presiune la nivelul spitalelor, câți au forme severe, câți ajung la terapie intensivă.”

Vaccinarea nu mai poate opri acest val patru, pentru că au fost ratate toate țintele. Marea relaxare anunțată la jumătatea lunii mai a inhibat încet dar sigur orice dorință de imunizare și asta se vede foarte clar. Pe 15 mai a fost ziua cu cei mai mulți vaccinați, peste 100.000, ceea ce le dădea curaj autorităților, pe de-o parte, să promită o țintă de vaccinare absolut nerealistă, iar pe de altă parte, să dea frâu liber relaxării tuturor, indiferent că sunt vaccinați sau nu.

Suntem în septembrie deja și această țintă a fost abandonată demult. Avem un total de puțin peste cinci milioane de vaccinați și în ritmul actual ne-ar trebui vreo doi ani ca să ajungem la 10 milioane de persoane imunizate anti-COVID. În acest weekend am avut ziua cu cei mai puțini vaccinați de până acum.

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare: ”Aș spune că este un cumul de factori care contribuie în momentul de față la o reticență în ceea ce privește vaccinarea împotriva COVID-19. Pe de-o parte, vorbim de absența unui program de educație medicală. Cred că neîncrederea pe care o mare parte dintre persoane o are în autorități, în general, și inclusiv în sistemul medical este o altă realitate și această neîncredere a fost alimentată de dezinformare și de teoriile conspiraționiste.”

Campania de vaccinare poate căpăta un nou imbold printr-o implicare directă și susținută a autorităților locale, cred cei responsabili.