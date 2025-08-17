O femeie din Anglia a ajuns la spital după ce și-a stors un coș dintr-o zonă periculoasă a feței. Avertismentul medicilor

Alisha Monaco, 32 de ani, a ajuns de urgență la spital după ce și-a stors un coș aflat în „triunghiul morții” – zona dintre nas și gură, considerată extrem de riscantă pentru infecții care pot ajunge direct la creier.

Femeia a povestit pe TikTok, unde clipul său a strâns peste 7 milioane de vizualizări, că inițial coșul părea unul banal. După ce a încercat să-l spargă cu un ac steril, a simțit amețeli și o durere puternică pe partea dreaptă a feței, potrivit Daily Star.

„Am știut că am greșit. Toată partea dreaptă a feței s-a umflat, zâmbetul era strâmb și nu puteam nici măcar să vorbesc de durere”, a spus ea.

Speriată, și-a chemat soțul acasă și a mers la urgențe. Medicii au confirmat riscul ridicat de infecție și i-au prescris patru tratamente diferite pentru a preveni complicațiile.

Alisha a decis apoi să împărtășească experiența online, avertizându-i pe alții să nu stoarcă coșuri din această zonă: „Mai bine puneți un plasture special și lăsați-l în pace.”

Dermatologii atrag atenția că „triunghiul morții” are legături directe prin sinusul cavernos cu creierul, iar o simplă infecție locală se poate transforma, în cazuri rare, într-o problemă gravă.

