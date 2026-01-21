Directiva europeană privind transparența salarială obligă angajatorii să le spună candidaților cât pot câștiga și să le ofere informații despre nivelurile de salariu pentru posturi similare. Multe firme din vânzări și industrie au început deja să publice câștigurile.

Pe o platformă de recrutare cu peste 20.000 de oferte de muncă, aproximativ 9.000 afișează salariul în anunț. În general, câștigurile sunt vizibile pentru casieri, curieri sau șoferi.

Anca Călugăru, specialist resurse umane al unei platforme de recrutare: „Pentru candidați salariul este principalul aspect la care se uită atunci când vor să se angajeaze și se asigură nu pierd niște pasi in procesul recrutării.”



Veniturile rămân însă confidențiale atunci când este vorba de specialiști. În aceste cazuri negocierile se poartă cel mai adesea „unu la unu”.

Informațiile pe care le vor primi candidații înainte de a aplica la un job

Potrivit directivei, candidații trebuie să fie informați despre salariul minim și maxim pentru locul de muncă la care aplică, iar companiile trebuie să raporteze diferențele de plată dintre femei și bărbați. Mai mult, angajații vor putea afla media veniturilor colegilor de pe posturi similare.



Femeie: „Măcar un minim și maxim. Și noi ca angajați să știm unde să investim pentru recrutare și la fel și angajatorii să nu piardă timp”.

În Uniunea Europeana, femeile câștigă acum în medie cu 12% mai puțin decât bărbații, dar diferențele variază între țări. Nu va mai fi așa.

Leonard Rizoiu, specialist resurse umane: „Reducere discrepanțele, iar angajații au mai multă incredere, este un pas important spre o piață a muncii compententă”.



Companiile cu peste 250 de angajați vor trebui să raporteze anual diferențele de plată. Angajatorii mai mici o vor face doar la trei ani. Dacă se constată o diferență de peste 5% între salariile femeilor și bărbaților care fac aceeași muncă, firmele vor trebui să ia măsuri.

În Uniunea Europeană, statele membre implementează diferit directiva. Belgia și Lituania obligă angajatorii să afișeze salariul direct în anunțurile de angajare. În Finlanda, Suedia, Polonia, Irlanda și Țările de Jos, salariul trebuie comunicat înainte de negociere, dar nu neapărat public. Și sancțiunile variază semnificativ: în Belgia, despăgubirile ajung la 3.900 de euro, în Olanda la peste 10.000 de euro, iar în Polonia între 470 și 14.000 de euro. La noi, proiectul este în pregătire la Ministerul Muncii, iar reprezentanții instituției nu oferă momentan detalii despre schimbările salariale.



La nivel european, amenzile pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri a companiilor.

