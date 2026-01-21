Iar în cazul întârzierilor de peste trei ore, eurodeputații cer proceduri de compensare mai simple. Noile reguli nu se aplică însă, până nu sunt votate și de guvernele țărilor din Uniune.

Cu 652 de voturi pentru, 15 împotrivă și nouă abțineri, europarlamentarii au votat ca pasagerii să aibă dreptul la un bagaj de mână fără să achite costuri suplimentare, cum se întâmplă acum.

Cu alte cuvinte, oamenii vor putea să ia cu ei în avion, gratuit, un articol personal, cum ar fi o geantă de mână, un rucsac ori un laptop, dar și un bagaj de mână. Dimensiunea maximă, adică suma lungimii, lățimii și înălțimii, nu ar trebui să depășească 100 de cm. Iar greutatea maximă să fie 7 kg.

În plus, tot gratuit ar putea alege locuri alăturate adulții care călătoresc cu copii sub 14 ani sau cu persoane cu mobilitate redusă.

Andrey Novakova, europarlamentar: „Cu toate aceste prevederi, vrem să facem viața pasagerilor mai ușoară, nu doar celor care călătoresc cu companii aeriene europene, cu toate companiile care zboară în interiorul, din și spre Europa.”

Eurodeputații au votat pentru menținerea pragului de întârziere a unui zbor la trei ore, deși poziția Consiliului prevede ca despăgubirile să se aplice doar după întârzieri de la patru la șase ore. Iar sumele compensatorii să rămână între 300 și 600 de euro.

Ca noutate, europarlamentarii vor o procedură simplificată, prin introducerea unor formulare precompletate pentru cererile de compensare și rambursare, ca pasagerii să nu mai solicite ajutorul agențiilor de despăgubire.

Nicu Ștefănuță, europarlamentar: „Varianta finală a Parlamentului European va fi transmisă Consiliului. Dacă acesta nu acceptă toate prevederile, va fi convocat un "comitet de conciliere" pentru a se negocia un acord cu privire la forma finală a legii.”

Legea stagnează de aproape 10 ani.



