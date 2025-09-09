Un tramvai a deraiat în București, după ce a lovit o trotinetă lăsată pe șine

Stiri actuale
09-09-2025 | 11:59
Tramvai deraiat
Inquam Photos / George Călin

Un tramvai a deraiat în Bucureşti, la intersecţia Bd. Gheorghe Şincai cu Bd. Tineretului, după ce a lovit o trotinetă electrică lăsată pe şine.

autor
Claudia Alionescu

La data de 08.09.2025, în jurul orei 20.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că la intersecţia Bd. Gheorghe Şincai cu Bd. Tineretului a deraiat un tramvai. Din primele verificări, un bărbat în vârstă de 57 de ani, a condus un tramvai pe Bd. Gheorghe Şincai dinspre Timpuri Noi către Eroii Revoluţiei, iar când a ajuns la intersecţia cu Bd. Tineretului, ar fi acroşat o trotinetă electrică aflată pe linia de tramvai”, a transmis, marţi, Brigada Rutieră a Capitalei.

În urma evenimentului, tramvaiul a deraiat de pe şine.

Nu au rezultat victime. Tramvaiul a fost repus pe şine, fără a fi restricţionat traficul rutier”, a mai transmis sursa citată.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Citește și
Proiect de regulament pentru trotinetele închiriate în București. Restricții severe pentru operatori și utilizatori
Titi Aur, semnal de alarmă după accidentele recente: În România, trotineta electrică este aproape nereglementată

Acesta a fost îndrumat la Biroul Accidente Uşoare, în vederea întocmirii documentelor.

Incidentele sau accidentele cauzate de utilizarea trotinetelor electrice sunt tot mai frecvente în ultima perioadă. 

Spre exemplu, în Timișoara, mai mulți adolescenți au fost surprinși circulând haotic pe trotinete electrice pe un bulevard aglomerat. Filmarea realizată de o cameră de bord arată că aproximativ 20 de tineri, unii sub vârsta legală de 14 ani, au blocat trei benzi la semafor și au plecat în mod periculos când s-a schimbat culoarea semaforului, efectuând manevre riscante și punându-și în pericol viața.

În Capitală, un tânăr în vârstă de 22 de ani este cercetat penal pentru ucidere din culpă și a fost plasat sub control judiciar, după ce a trecut pe roșu la semafor și a lovit cu trotineta electrică o femeie în vârstă pe o trecere de pietoni din Sectorul 2 din București. Ulterior, victima a murit la spital.

Un alt caz s-a petrecut în Sibiu, unde un copil de 13 ani este în comă, după ce a căzut de pe trotinetă.

Profesorii vor continua protestele, după ce au boicotat prima zi de școală. „Greva generală nu este exclusă”

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, incident, trotineta electrica, tramvai,

Dată publicare: 09-09-2025 11:23

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Un bărbat a căzut de pe trotineta electrică în stațiunea Sinaia. Era sub influența alcoolului
Stiri actuale
Un bărbat a căzut de pe trotineta electrică în stațiunea Sinaia. Era sub influența alcoolului

Jandarmii din stațiunea Sinaia au observat, luni dimineața, un bărbat căzut pe carosabil, lângă trotineta electrică pe care circulase, conform unui comunicat transmis de Jandarmeria Română.

Titi Aur, semnal de alarmă după accidentele recente: În România, trotineta electrică este aproape nereglementată
Stiri actuale
Titi Aur, semnal de alarmă după accidentele recente: În România, trotineta electrică este aproape nereglementată

Pilotul de raliuri Titi Aur atrage atenția că în România siguranța rutieră este practic inexistentă, iar numărul mare de accidente grave și victime nu reprezintă o prioritate pentru guvernanți.

Băiatul din Sibiu rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă se află în comă profundă: „Prognosticul este unul rezervat”
Stiri actuale
Băiatul din Sibiu rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă se află în comă profundă: „Prognosticul este unul rezervat”

Băiatul care a căzut marți seara de pe trotineta electrică în municipiul Sibiu a fost operat și este internat la Reanimare, în stare de comă profundă, a declarat purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Județean de Urgență, Cristina Bălău.

Un băiat de 13 ani a fost rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în Sibiu
Stiri actuale
Un băiat de 13 ani a fost rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în Sibiu

Un copil în vârstă de 13 ani a fost rănit grav, marţi seară, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe o stradă din apropierea mall-ului din municipiul Sibiu, informează Poliţia.

Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă
Stiri actuale
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă

Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani. 

Recomandări
Primele imagini cu fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova adus la DIICOT. Alexandru Bălan e acuzat de trădare
Stiri Justitie
Primele imagini cu fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova adus la DIICOT. Alexandru Bălan e acuzat de trădare

Un fost șef din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost transferat spre sediul DIICOT din Capitală, pentru a fi audiat.

Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în doi-trei ani
Stiri Politice
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în doi-trei ani

Premierul Ilie Bolojan s-a declarat convins că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua reformele pentru stabilizarea bugetului de stat. Șeful Executivului estimează că rezultatele măsurilor se vor vedea în anii următori.

SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România
Stiri externe
SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România

Statele Unite au anunțat că renunță la colaborarea cu țările europene, inclusiv România, în eforturile comune de combatere a dezinformării propagate de state precum Rusia, China și Iran. Decizia se resfrânge mai ales asupra rețelelor sociale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Septembrie 2025

03:12:18

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28