Un tramvai a deraiat în București, după ce a lovit o trotinetă lăsată pe șine

Un tramvai a deraiat în Bucureşti, la intersecţia Bd. Gheorghe Şincai cu Bd. Tineretului, după ce a lovit o trotinetă electrică lăsată pe şine.

„La data de 08.09.2025, în jurul orei 20.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că la intersecţia Bd. Gheorghe Şincai cu Bd. Tineretului a deraiat un tramvai. Din primele verificări, un bărbat în vârstă de 57 de ani, a condus un tramvai pe Bd. Gheorghe Şincai dinspre Timpuri Noi către Eroii Revoluţiei, iar când a ajuns la intersecţia cu Bd. Tineretului, ar fi acroşat o trotinetă electrică aflată pe linia de tramvai”, a transmis, marţi, Brigada Rutieră a Capitalei.

În urma evenimentului, tramvaiul a deraiat de pe şine.

„Nu au rezultat victime. Tramvaiul a fost repus pe şine, fără a fi restricţionat traficul rutier”, a mai transmis sursa citată.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Acesta a fost îndrumat la Biroul Accidente Uşoare, în vederea întocmirii documentelor.

Incidentele sau accidentele cauzate de utilizarea trotinetelor electrice sunt tot mai frecvente în ultima perioadă.

Spre exemplu, în Timișoara, mai mulți adolescenți au fost surprinși circulând haotic pe trotinete electrice pe un bulevard aglomerat. Filmarea realizată de o cameră de bord arată că aproximativ 20 de tineri, unii sub vârsta legală de 14 ani, au blocat trei benzi la semafor și au plecat în mod periculos când s-a schimbat culoarea semaforului, efectuând manevre riscante și punându-și în pericol viața.

În Capitală, un tânăr în vârstă de 22 de ani este cercetat penal pentru ucidere din culpă și a fost plasat sub control judiciar, după ce a trecut pe roșu la semafor și a lovit cu trotineta electrică o femeie în vârstă pe o trecere de pietoni din Sectorul 2 din București. Ulterior, victima a murit la spital.

Un alt caz s-a petrecut în Sibiu, unde un copil de 13 ani este în comă, după ce a căzut de pe trotinetă.

