Unul dintre organizatorii Festivalului Cultural Maghiar, scos în cătușe de la eveniment. „A fost o neînțelegere”

22-09-2025 | 14:06
A fost scandal în cadrul unuia dintre cele mai renumite festivaluri de cultură maghiară din țară. Politiștii l-au încătușat pe dintre organizatorii evenimentului desfașurat la Brașov pe motiv că ar fi refuzat să se legitimeze.

Ana Tudoran

Corespondent Știrile ProTV:Întâmplarea s-a petrecut în curtea unui liceu din Brașov, acolo unde erau programate câteva dintre evenimentele de pe afișul Festivalului Cultural Maghiar, unul de tradiție în Transilvania.

Politiștii au fost chemați din cauză că petrecerea, exagerat de zgomoroasă, s-ar fi prelungit mult în noapte. Luat la întrebări, organizatorul festivalului ar fi refuzat să se legitimeze, spun polițiștii, și ar fi devenit recalcitrant. Oamenii legii s-au văzut nevoiți să-l pună la pamânt și să-l încătușeze.

Bărbatul, care a fost și rănit la cap în timpul imobilizării, spune că nu a avut nicio vină și că la mijloc a fost o neînțelegere. Polițiștii au chemat ambulanța, dar el a refuzat îngrijirile medicale. În cele din urmă, după audieri, organizatorul festivalului a fost amendat pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Festivalul de Cultură Maghiară este cel mai mare de acest fel din Transilvania, iar la Brașov are 15 ani de tradiție.”

