Goana după pachetele turistice de sărbători a început. În Poiana Brașov prețurile încep de la 2.000 de lei pentru trei nopți

A început goana după pachetele turistice de sărbători. În Poiana Brașov, jumătate din camerele unor hoteluri sunt deja rezervate.

Ca să rămână atractivi, mulți antreprenori au redus durata sejurului de Revelion la trei nopți, cu cină festivă și muzică live în fiecare seară. Alții oferă a patra noapte gratuit.

Cu reputația de stațiune emblemă a turismului montan românesc, Poiana Brașov rămâne, pentru mulți, centrul de interes pentru Revelion. Sunt turiști care și-au rezervat un loc din prima zi a anului.

Laura Ursu, reprezentanta unui hotel: „Când se termină un Revelion și începe un nou an, își rezervă pentru anul viitor.”

Graba turiștilor de a-și rezerva Revelionul se simte și la recepțiile hotelurilor.

Adriana Cernat, recepționeră: „În acest moment, gradul de ocupare este de 50% și cerința este în creștere.”

Femeie: „Am înțeles că, dacă lăsăm pe ultima sută de metri, n-avem șanse de locuri.”

Și Valea Prahovei atrage turiștii. Pentru petreceri, au fost deja angajați artiști cunoscuți.

Romeo Almășanu, reprezentantul unui hotel: „Nu mai e ca pe vremuri când puneai masa și toți stăteau și ascultau orchestra, nu. Trebuie să vii cu ceva nou, activități interactive.”

Turist: „Contează și prețul, dar contează și ce serviciu oferă.”

Turist: „Am prefera o zonă cu spa, unde să beneficiem de tratamente.”

Prețurile reflectă diversitatea ofertelor. Un sejur de Revelion în Poiana Brașov costă între 2.000 și 10.000 de lei de persoană pentru 3 nopți. Pe Valea Prahovei, sejurul este între 1.500 și 6.000 de lei. Iar în Bucovina, pachetele includ 5 nopți și pornesc – în medie – de la 2.000 lei.

Hotelierii încearcă să atragă familii cu copii. Pentru cei mici, pregătesc ateliere, concursuri și activități creative, sub supravegherea personalului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













