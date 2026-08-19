Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Corespondent PROTV: „Timp de 3 zile, victima, care se afla și ea încarcerată în Arestul Central, a fost supusă agresiunii din partea colegilor de cameră. Practic, aceștia s-au și schimbat, la un moment dat mai venea câte unul și se ațâța unul pe celălalt, astfel încât victima nu a mai putut opune rezistență. Au fost 3 zile în care acest tânăr, care și el ajunsese acolo, fiind arestat, a fost supus agresiunilor fizice, agresiunilor sexuale, ba chiar unei tentative de viol. Nimeni în tot acest timp din cei care asigurau paza și ar fi trebuit să verifice fiecare cameră de detenție, nu a observat sau nu a auzit nimic din cele întâmplate, deși tânărul spune că a strigat după ajutor.

Și-au dat seama după 3 zile ce se întâmplă acolo polițiștii. Și asta doar pentru că victima a spus unuia dintre ei la ce a fost supus. Dus la cabinetul medical tânărul, s-a constatat ulterior că are vânătăi pe absolut tot corpul, iar la o expertiză medico-legală a fost confirmată și tentativa de viol. Tânărul a ajuns în grija medicilor. A fost dus la spital, însă nu a rămas pentru internare.

El a fost separat ulterior de către agresorii săi și mutat într-o altă cameră, ulterior într-un alt penitenciar. Mai mult decât atât, am stat de vorbă cu mama victimei, care ne spunea că nici la o săptămână după ce s-a întâmplat acest incident deosebit de grav, ea nu a fost anunțată de către reprezentanții Arestului Central de nimic. Fiul ei a fost cel care i-a arătat corpul acoperit cu vânătăi și a povestit cele întâmplate.

Agresorii au fost arestați preventiv după ce a fost derulată o investigație a serviciului de agresiuni sexuale de la Poliția Capitalei, iar Parchetul a demarat o anchetă în acest caz. Ei au fost arestați preventiv în acest dosar pentru tentativă de viol, agresiune sexuală, dar și loviri și/sau alte violențe. Mai mult decât atât, în paralel, rămâne de văzut dacă va începe și o anchetă internă.

Nu este prima oară când la restul central al Poliției Capitalei se întâmplă un incident atât de grav. În urmă cu aproximativ 3 ani, în același Arest Central, alți trei minori, parcă după un scenariu la fel scris, au abuzat sexual un altul, tot dintr-o cameră în care erau încarcerați cu el. Și atunci s-a început o anchetă internă, însă am cerut datele de la Poliția Capitalei cu privire la rezultatele acelei anchete și așteptăm rezultatele. Rămâne de văzut ce se va face și în acest caz.”

Minorii agresați sau abuzați pot solicita ajutor non-stop la numărul de urgență 119.