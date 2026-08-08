Preşedintele Comitetului Şefilor de Stat Major al SUA, generalul Dan Caine, le-a transmis în privat, în ultimele săptămâni, altor consilieri de rang înalt ai lui Donald Trump că Statele Unite trebuie să găsească o cale de ieşire din războiul cu Iranul, deoarece opţiunile militare aflate în discuţie pentru escaladarea conflictului s-ar putea întoarce împotriva SUA, iar numai atacurile aeriene au şanse reduse să permită atingerea obiectivelor declarate ale preşedintelui Donald Trump, potrivit a trei surse familiarizate cu situaţia, citate de CNN, potrivit News.ro.

„Caine caută o cale de ieşire”, a declarat tranşant una dintre surse.

Caine nu este singurul care consideră că războiul a ajuns într-un punct de cotitură. El a discutat despre îngrijorările privind opţiunile militare de escaladare a conflictului şi despre posibilitatea găsirii unei căi de ieşire din război cu alţi membri importanţi ai Cabinetului, printre care directorul CIA, John Ratcliffe, secretarul de Stat Marco Rubio şi vicepreşedintele JD Vance, au declarat două dintre surse.

În ultima perioadă, cel mai înalt responsabil militar american a purtat discuţii separate cu unii dintre aceşti consilieri ai lui Trump care îi împărtăşesc opiniile, în încercarea de a facilita coordonarea între instituţii şi de a se asigura că aceştia au o poziţie comună înaintea întâlnirilor cu preşedintele. Scopul a fost acela de a evidenţia limitele şi riscurile opţiunilor militare disponibile, inclusiv ale celor care nu presupun trimiterea de trupe americane pe teren, au precizat sursele.

„Cred că este pur şi simplu modul lui de a proteja armata”, a declarat pentru CNN una dintre surse, referindu-se la discuţiile lui Caine cu alţi oficiali de rang înalt din domeniul securităţii naţionale din Cabinetul lui Trump despre războiul cu Iranul.

Trump a părut în mod constant reticent faţă de ideea desfăşurării de trupe terestre în Iran, sugerând în schimb că bombardamentele aeriene ar putea forţa Teheranul să accepte un acord în condiţiile impuse de el. Caine şi alţi membri ai Cabinetului Trump consideră în privat că un astfel de rezultat este puţin probabil şi au încercat să dezvolte alte opţiuni care să se încadreze în parametrii stabiliţi de preşedinte, potrivit mai multor surse familiarizate cu discuţiile recente.

La aproape şase luni de la începutul unui conflict care a debutat cu săptămâni întregi de afirmaţii potrivit cărora capacităţile militare ale Iranului fuseseră decimate şi care continuă să fie definit de promisiunea preşedintelui de a împiedica Teheranul să obţină o armă nucleară, faptul că cel mai înalt responsabil militar al lui Trump susţine în privat că nu există o soluţie militară simplă pentru încheierea războiului în care preşedintele a decis să intre este extrem de semnificativ, comentează CNN.

Ca răspuns la solicitarea CNN de a comenta informaţiile, purtătorul de cuvânt al lui Caine, Joseph Holstead, a declarat: „Nu discutăm conversaţiile confidenţiale ale preşedintelui Statului Major Întrunit cu preşedintele, secretarul sau alţi lideri de rang înalt şi nici nu comentăm caracterizările anonime, motivate de anumite interese, ale acestor conversaţii făcute de surse care nu au participat la ele.”

Un oficial de la Casa Albă a lăudat contribuţia lui Caine la echipa de securitate naţională a lui Trump: „Generalul Caine este un atu extraordinar pentru echipa de securitate naţională a preşedintelui Trump, iar succesul covârşitor al operaţiunilor Epic Fury, Midnight Hammer şi Absolute Resolve vorbeşte de la sine.”

„Generalul oferă întotdeauna informaţii exacte şi imparţiale şi o gamă largă de opţiuni comandantului suprem, care ia în cele din urmă deciziile pe baza a ceea ce consideră că este cel mai bine pentru securitatea naţională a SUA”, a adăugat oficialul.

Departamentul de Stat şi CIA au refuzat să comenteze.

„Puterea aeriană are limitele sale”

Războiul a ajuns într-un punct în care mulţi dintre principalii oficiali responsabili de securitatea naţională din administraţia Trump, sprijiniţi de doctrina militară, de evaluările comunităţii americane de informaţii şi de considerente de bun-simţ, cred ceea ce Caine însuşi le-a spus parlamentarilor în timpul unei audieri publice la sfârşitul lunii trecute: „puterea aeriană are limitele sale”.

Din aceste motive, Caine şi alţi oficiali ai administraţiei Trump au privit cu rezerve cel mai recent plan, elaborat la sfârşitul lunii iulie, privind lansarea unor atacuri noi şi mai agresive, din cauza îngrijorărilor legate de consecinţele probabile ale escaladării conflictului, chiar dacă iniţial preşedintele părea pregătit să dea undă verde unei operaţiuni pe care a descris-o drept „masivă”, a declarat una dintre surse, fără a oferi detalii operaţionale.

„Singurii care susţineau operaţiunea erau anumite elemente din CENTCOM”, a adăugat sursa, precizând că şi Israelul susţinea, în linii mari, o operaţiune de escaladare a conflictului.

Trump a decis în cele din urmă să renunţe la plan după discuţii cu aliaţii din Orientul Mijlociu, care i-au transmis că se tem de represalii iraniene, în special de atacuri asupra infrastructurii lor energetice, a declarat pentru CNN un oficial de rang înalt al administraţiei. Acesta a adăugat însă că preşedintele nu a exclus posibilitatea lansării atacurilor la o dată ulterioară.

Diminuarea stocurilor americane de muniţii esenţiale a reprezentat, de asemenea, un factor, potrivit informaţiilor CNN. Mai multe surse au afirmat că această problemă a fost semnalată nu doar de Caine, ci şi de oficiali din statele din Golf. Aceştia le-au transmis recent oficialilor administraţiei că deficitul de sisteme americane avansate de apărare antiaeriană le-ar putea afecta capacitatea de a respinge eventualele represalii iraniene dacă Trump decide să escaladeze conflictul.

Trump a ameninţat în repetate rânduri că va ataca infrastructura energetică a Iranului, însă sursele au declarat că o asemenea măsură este puţin probabil să determine Teheranul să capituleze – lucru sugerat public şi de Caine – şi aproape sigur ar provoca atacuri de represalii împotriva infrastructurii energetice a statelor din Golf. Mai multe surse au afirmat că o asemenea acţiune ar risca, de asemenea, să îndepărteze şi mai mult populaţia iraniană de SUA, în loc să alimenteze nemulţumirea faţă de regim.

Trump a luat în considerare şi bombardarea unor poduri, însă, potrivit unei a doua surse, nici această variantă nu ar produce probabil rezultate utile. „Nu prea mai sunt multe alte ţinte de lovit, pentru că în cazul amplasamentelor pentru drone şi rachete este ca un joc de-a şoarecele şi pisica. Bombardarea centralelor electrice ar avea un impact public mult mai important.”, a relatat sursa citată.

Înainte de începerea războiului, Caine şi alţi lideri militari l-au avertizat, de asemenea, pe Trump că o campanie militară prelungită ar putea afecta stocurile de armament ale SUA, în special pe cele destinate sprijinirii Israelului şi Ucrainei. În prezent însă, comandanţi militari americani de rang înalt consideră că stocurile de muniţii au ajuns la un nivel „periculos de scăzut”, declarase anterior o sursă pentru CNN, iar Trump a devenit tot mai frustrat de faptul că această problemă pare să îi afecteze capacitatea de a proiecta în mod credibil forţă în negocierile cu Iranul.

Caine şi-a exprimat îngrijorarea privind diminuarea stocurilor americane de muniţii în cel puţin două reuniuni recente cu Trump în care au fost analizate posibile variante de escaladare a conflictului, potrivit CNN. Trump, între timp, pare mai nemulţumit de faptul că impactul războiului asupra stocurilor de muniţii ale SUA a devenit public, exprimându-şi nemulţumirea în timpul unei reuniuni cu membrii Cabinetului său, desfăşurată săptămâna trecută la Camp David.