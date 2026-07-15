Acești copii au avut un prim an de viață „afectat în mod deosebit”, întrucât pandemia de Covid a restricționat sever interacțiunile sociale între 23 martie 2020 și 19 iulie 2021, scrie Daily Mail.

Măsurile guvernamentale din acea perioadă includeau limitarea contactului cu prietenii și familia, distanțarea socială obligatorie, purtarea măștilor de protecție și închiderea grupurilor pentru bebeluși și a spațiilor de agrement.

Cercetătorii au analizat dezvoltarea copiilor

Cercetătorii de la City St George's, Universitatea din Londra, au evaluat 205 de copii născuți în Anglia în timpul primei perioade de carantină, între 23 martie și 23 iunie 2020, și au constatat că aceștia prezentau niveluri mai scăzute ale funcției executive – abilități esențiale implicate în elaborarea planurilor, rezolvarea problemelor și adaptarea la situații noi.

Într-un articol publicat în revista medicală „Archives of Disease in Childhood”, aceștia afirmă: „Acest studiu subliniază necesitatea monitorizării continue a grupului de copii născuți în timpul perioadelor de carantină impuse de pandemia de COVID-19. Ar putea fi necesare resurse suplimentare pentru intervenții la nivel școlar și familial, menite să răspundă nevoilor acestor copii în ceea ce privește funcțiile executive.”

Studiul este primul care include un eșantion numeros de copii de vârstă școlară născuți în perioada carantinei în Anglia.

Copiii au fost evaluați direct folosind teste standardizate pentru limbaj și capacitatea de raționament nonverbal.

De asemenea, părinții au completat chestionare privind controlul emoțional al copiilor lor, memoria de lucru, capacitatea de planificare și organizare, precum și rezolvarea independentă a problemelor, alături de abilitățile lor motorii fine și grosiere.

Rezultatele preliminare ale studiului au indicat că funcționarea executivă raportată de îngrijitori se situa sub nivelurile tipice din perioada pre-pandemică și sub ceea ce s-ar fi așteptat pe baza scorului de raționament non-verbal al copilului.

O treime dintre copiii din eșantion au fost evaluați ca având nevoi legate de funcționarea executivă.

Cercetătorii afirmă că rezultatele sugerează faptul că diversitatea socială limitată din primii ani de viață a afectat funcționarea executivă de zi cu zi.

Ei spun că copiilor le poate fi dificil să se concentreze și să rămână concentrați asupra sarcinilor, să-și amintească sau să urmeze instrucțiuni, să reziste la distrageri sau să-și modifice comportamentul pe baza feedback-ului primit.

Limbajul a evoluat diferit

În ceea ce privește limbajul, s-a observat o imagine mai contrastantă. Scorurile generale privind limbajul s-au situat la nivelurile așteptate pentru vârsta respectivă sau peste acestea.

Cu toate acestea, atunci când cercetătorii au folosit scorurile copilului la raționamentul nonverbal ca punct de referință, au constatat că limbajul expresiv – modul în care un copil folosește cuvintele pentru a se exprima – se situa sub nivelul așteptat.

Cercetătorii sugerează că limbajul receptiv – modul în care un copil înțelege limbajul – ar fi putut fi oarecum protejat de atenția sporită și de comunicarea din partea părinților și a îngrijitorilor pe durata carantinei.

Interacțiunile au lipsit

În schimb, abilitățile de limbaj expresiv ar fi putut avea de suferit din cauza pierderii interacțiunilor bogate și variate cu persoane mai puțin cunoscute în timpul pandemiei.

Cercetătorii raportează că abilitățile motorii s-au încadrat în limitele normale pentru vârsta respectivă, în comparație cu valorile de referință din perioada pre-pandemică.

Studiul este de natură observațională, astfel încât nu se pot trage concluzii ferme cu privire la relația de cauzalitate, iar una dintre limitările studiului este faptul că nu a inclus un grup de comparație corespunzător.

Funcțiile executive și abilitățile motorii au fost evaluate pe baza unui raport furnizat de părinte sau de îngrijitor și nu au fost evaluate direct, putând fi astfel influențate de prejudecățile părinților.

O altă limitare o reprezintă faptul că eșantionul a fost autoselectat, deși a inclus o gamă diversă de medii demografice, etnice și geografice din toată Anglia.

Cu toate acestea, familiile participante aveau un nivel de educație mai ridicat decât populația generală din Anglia, aproximativ trei sferturi dintre părinți deținând o diplomă universitară, ceea ce ar fi putut duce la obținerea unor scoruri peste medie.