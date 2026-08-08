Fenomenul a dus la suspendarea aterizărilor pe aeroportul din Catania, pe insula italiană Sicilia, transmite AFP, preluat de Agerpres.

„Din cauza activităţii eruptive a vulcanului Etna şi a emisiilor de cenuşă vulcanică în atmosferă ca urmare a acesteia, spaţiul aerian corespunzător norului (sectorul C1) a fost închis", a transmis aeroportul din Catania într-un comunicat.

„Toate zborurile de sosire pe aeroportul din Catania sunt suspendate până la ora locală 12:00 (10:00 GMT). Plecările avioanelor de pe aeroport se desfăşoară, deocamdată, normal", se precizează în comunicat.

Activitatea vulcanului Etna, care a expulzat un nor dens de fum şi cenuşă, este monitorizată de Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie, care îl filmează şi difuzează imaginile pe site-ul său.

Cu o altitudine de 3.324 de metri, cel mai înalt vulcan activ din Europa a cunoscut numeroase erupţii în ultimii 500.000 de ani.

În 2024, aproximativ 12 milioane de pasageri au tranzitat Aeroportul Internaţional din Catania, care deserveşte partea estică a insulei, una dintre cele mai apreciate destinaţii turistice din Italia.