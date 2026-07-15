Softul ar fi fost folosit în procesul de selecție a angajaților pentru concedierile în masă, susțin reclamanții, 26 de persoane care au fost angajate de Meta în mai multe regiuni din SUA, arată Reuters.

La procesul, intentat luni la tribunalul federal din Oakland, California, reclamanții susțin că firma s-a bazat pe factori precum productivitatea și utilizarea „token-urilor” de AI atunci când a desființat mii de locuri de muncă la începutul acestui an, dezavantajând persoanele care au lipsit de la serviciu din cauza unor afecțiuni medicale sau pentru a îngriji membri ai familiei.

Reclamanții, care au fost informați în luna mai că posturile lor vor fi desființate începând cu 22 iulie, solicită instanței o hotărâre preliminară care să împiedice Meta să finalizeze concedierile pe durata desfășurării procedurii de arbitraj privat în care își susțin pretențiile. Angajații susțin că acordurile Meta impun angajaților să soluționeze prin arbitraj individual disputele de la locul de muncă, dar că acestea nu se aplică cererilor de măsuri provizorii.

Meta: „Deciziile au fost luate de oameni”

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat marți că pretențiile sunt nefondate.

„Deciziile privind gestionarea forței de muncă și cele organizaționale au fost și sunt luate de oameni, nu de IA”, a spus purtătorul de cuvânt.

Procesul pare să fie primul intentat împotriva unei mari companii americane, contestându-se presupusa utilizare a IA în efectuarea concedierilor.

Meta a concediat 10% din angajați

Meta a concediat 10% din forța sa de muncă globală în luna mai, adică aproape 8.000 de persoane, și plănuia noi reduceri de personal în cursul acestui an, conform informațiilor publicate de Reuters. Directorul executiv Mark Zuckerberg a declarat ulterior că nu se așteaptă la alte concedieri la nivel de companie în acest an.

Modificările fac parte dintr-o reorganizare de amploare, pe măsură ce compania își sporește investițiile în AI și plasează agenții de inteligență artificială în centrul ofertei sale de produse și al modului de lucru la nivel intern.

Cei 26 de reclamanți, care au intentat procesul solicitând anonimatul, acuză Meta de încălcarea legilor federale și statale care interzic discriminarea sau represaliile împotriva angajaților cu dizabilități, a celor aflați în concediu medical sau a femeilor însărcinate. De asemenea, aceștia susțin că Meta nu a testat sistemele sale de AI pentru a depista eventualele prejudecăți, încălcând astfel legile adoptate recent în California și în orașul New York.

„Metamate”, utilizat pentru concedierea angajaților

Reclamanții provin din șase state, printre care California și New York, precum și din Districtul Columbia.

Conform plângerii, Meta a utilizat o serie de sisteme interne asistate de AI pentru a evalua și a clasifica angajații pe o listă de concediere. Printre acestea se numărau „Metamate”, un asistent bazat pe un model lingvistic de mari dimensiuni, un „al doilea creier” antrenat de angajați, care urmărea comunicările și documentele angajaților, precum și un scor de productivitate calculat pe baza scanării tastelor apăsate, a conținutului ecranului, a e-mailurilor și a istoricului browserului, conform documentelor de la dosar.