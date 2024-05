Un avion de luptă american s-a trezit cu temutul Suhoi în coadă, după o manevră provocatoare. Ce a urmat | VIDEO

Într-un incident recent în Zona de Identificare a Apărării Aeriene din Alaska (ADIZ), avioane de vânătoare F-16C (foto) ale Forțelor Aeriene ale SUA au fost mobilizate pentru a intercepta și escorta două bombardiere rusești Tu-95MS ale Forțelor Aerospațiale Ruse.

Această informație a fost confirmată atât de Comandamentul nord-american de apărare aerospațială (NORAD), cât și de Ministerul rus al Apărării la începutul acestei luni, anunță publicația Zona Militar.

În special, avionul american Fighting Falcon implicat aparține uneia dintre unitățile agresoare anterioare ale Forțele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii (USAF), afișând schema de vopsea distinctivă în timpul zborului.

Potrivit declarației oficiale a NORAD din 2 mai, o formație de avioane ale Forțelor Aerospațiale Ruse a fost detectată în aceeași zi în Zona de Identificare a Apărării Aeriene (ADIZ) din Alaska. NORAD a subliniat că grupul de avioane rusești nu a încălcat niciodată spațiul aerian suveran al Canadei și Statelor Unite, limitându-și activitățile de supraveghere și explorare cu rază lungă de acțiune la spațiul aerian internațional.

"Două bombardiere strategice Tu-95MS ale Forțelor Aerospațiale Ruse au efectuat un zbor programat în spațiul aerian deasupra apelor neutre ale Mării Bering, în apropierea coastei vestice a Alaskăi. Zborul a durat mai mult de 11 ore. Echipajele avioanelor Su-30SM din cadrul Forțelor Aerospațiale au oferit sprijin avioanelor de vânătoare", a transmis Ministerul rus al Apărării.

Deși astfel de incidente au avut loc des, după cum a menționat NORAD în declarația sa oficială, ADIZ nu trebuie confundat cu spațiul aerian suveran. ADIZ poate fi considerat ca o zonă declarată unilateral de orice țară pentru a identifica, localiza și controla traficul aerian, civil sau militar, într-o anumită regiune. Deși sunt utilizate pe scară largă de diverse țări din întreaga lume, ADIZ nu sunt reglementate sau definite de niciun tratat sau convenție internațională.

În plus față de raportul NORAD, Ministerul rus al Apărării a publicat recent o înregistrare video a misiunii de explorare cu rază lungă de acțiune, în care apar bombardiere strategice Tu-95MS escortate de avioane Su-35S și Su-30SM. Ulterior, un F-16C al Forțelor Aeriene ale SUA interceptează formația, incident care nu a fost raportat de NORAD în declarația sa din 2 mai.

