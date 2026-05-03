Magistraţii suceveni au condamnat la doi ani de închisoare cu executare un bărbat în vârstă de 50 de ani din satul Nisipitu, comuna suceveană Ulma, după ce şi-a ucis cu sânge rece câinele, o femelă husky de trei ani.

El a omorât animalul lovindu-l în cap cu o ţapină, o unealtă formată dintr-o cange metalică şi un mâner din lemn, folosită pentru manevrarea buştenilor.

„Apoi a azvârlit-o într-un sac, în spatele casei. Ca pe un gunoi. Gândiţi-vă o clipă cu ce i-a tras în cap. Gândiţi-vă în ce chinuri a murit. Şi mai gândiţi-vă la un lucru care sfâşie sufletul. Această căţea îl cunoştea. Îl cunoştea bine. Când a chemat-o, probabil a venit în fugă, dând din coadă, fără nicio urmă de teamă. Aşa cum fac câinii, au încredere oarbă în stăpânul lor, până în ultima clipă. O fetiţă husky de 3 ani. Ce putea să fi făcut? Să fi mâncat o găină rătăcită? Să fi călcat peste nişte straturi din grădină? Pentru asta a murit lovită în cap cu o unealtă de fier, de mâna omului care ar fi trebuit să o protejeze", scriu reprezentanţii Asociaţiei Casa lui Patrocle - Animal Rescue, care au făcut public cazul.

Fapta a avut loc în decembrie 2023. La acel moment, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, după care a fost pus în libertate, iar între timp poliţiştii de la Protecţia animalelor au continuat ancheta care a dus la trimiterea în judecată şi la condamnarea definitivă.

Bărbatul a fost ridicat de acasă şi transportat sub escortă la Penitenciarul Botoşani.

„În numele tuturor celor care iubesc animalele, care respectă legea şi care cred că fiecare viaţă contează, inclusiv a unui câine, vrem să mulţumim. Mulţumim judecătorilor care nu au cedat tentaţiei comodităţii, care nu au semnat o suspendare şi nu au închis ochii. Mulţumim procurorului de caz. Nu le cunoaştem numele. Dar înainte de a fi judecători sau procurori, sunt oameni. Şi au ales să facă dreptate. Mulţumim poliţiştilor de la BPA din cadrul IPJ Suceava şi celor de la Poliţia oraşului Vicovu de Sus, care au dus acest dosar până la capăt. Poate că pentru unii, este doar un câine. Pentru noi însă, este un semn că legea poate funcţiona. Că răul nu rămâne întotdeauna nepedepsit. Că merită să lupţi", precizează asociaţia, în mesajul publicat online.