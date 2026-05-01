Părinții care cumpără alcool pentru tineri sub 21 de ani la Cupa Mondială riscă chiar închisoarea, potrivit legislației din SUA. Deși în multe țări, inclusiv în Europa, alcoolul poate fi consumat legal de la 18 ani, în Statele Unite vârsta minimă este de 21 de ani, iar oricine oferă sau furnizează alcool unui minor poate primi sancțiuni severe, potrivit Mirror.

Potrivit publicației The Daily Telegraph, responsabilitatea controlului vânzărilor va reveni în mare parte barurilor și puburilor. Richard Noonan, adjunctul șefului poliției din Foxborough, a declarat că există proceduri clare pentru verificarea identității în locațiile autorizate.

„Avem standarde și proceduri la stadionul Gillette și în toate locațiile autorizate din Massachusetts, unde este obligatorie verificarea actelor de identitate”, a spus acesta.

El a adăugat că autoritățile vor încerca în primul rând să obțină respectarea voluntară a legii, însă, în ultimă instanță, pot interveni cu arestări: „Nu vrem să facem asta. Vrem ca oamenii să vină și să se distreze, dar trebuie să respecte legea și să se comporte corespunzător.”

În Massachusetts, pedeapsa maximă pentru furnizarea de alcool minorilor este de până la un an de închisoare și o amendă de 2.000 de dolari. În Arlington, Texas, amenda poate ajunge la 4.000 de dolari. Cei găsiți vinovați riscă, de asemenea, interdicția de a mai intra ulterior în SUA.

Care sunt regulile în Mexic și Canada

În Mexic și Canada, unde se vor disputa unele meciuri, vârsta minimă pentru consumul de alcool este de 18 ani, iar în unele provincii canadiene este de 19 ani. Sancțiunile sunt mai blânde pentru cei cu vârste între 18 și 21 de ani, fiind considerate contravenții, cu amenzi de până la 500 de dolari sau muncă în folosul comunității.

În Arlington, purtătorul de cuvânt al poliției, Tim Cisco, a declarat că autoritățile vor combate consumul de alcool în spațiile publice de către minori.

„Ofițerii pot discuta cu persoanele respective și pot lua măsuri dacă este cazul. Prioritatea noastră este ca toată lumea să fie în siguranță și să se bucure de eveniment”, a spus acesta.