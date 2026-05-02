Craig O'Connell, în vârstă de 26 de ani, a convins-o pe fata de atunci în vârstă de 16 ani că era membru al unei bande criminale, apoi a susținut mai târziu că fusese prins cu droguri în valoare de 12.000 de euro, acuzând-o că l-a denunțat, scrie Mirror.

El i-a spus fetei că poate rambursa banii, poate întreține relații sexuale cu el sau că alți bărbați vor merge la ea acasă pentru a-i face rău și a-i „măcelări” familia.

Fata a acceptat să întrețină relații sexuale cu O'Connell, crezând că nu are altă opțiune, iar el a filmat-o, spunându-i că trebuie să furnizeze dovezi.

Ulterior, O'Connell i-a spus că încă îi datorează 2.000 de euro, iar ea i-a trimis bijuterii și alte obiecte în încercarea de a reduce această datorie.

El a obținut în total 11.555 de euro de la fată, inclusiv verigheta mamei ei și un inel de logodnă în valoare de 6.500 de euro – care a fost recuperat ulterior –, o tabletă, bani cash și 457 de euro de pe trei carduri bancare. Gardai consideră că afirmațiile lui O'Connell, potrivit cărora ar fi fost membru al unei bande criminale și ar fi fost prins cu droguri în valoare de 12.000 de euro, nu sunt adevărate.

O'Connell, din Hollyhill, județul Cork, s-a declarat vinovat în fața Curții Penale Centrale de violarea fetei pe 5 ianuarie 2024, într-un hotel. De asemenea, l-a amenințat pe fostul iubit al fetei, l-a acuzat că este un turnător și i-a spus în mod fals băiatului că are o datorie de 45.000 de euro. Băiatul, care avea 18 ani la momentul respectiv, a vândut droguri pentru O'Connell în Limerick, Galway și Cork pentru a încerca să-și achite datoria.

O'Connell a pledat vinovat pentru că a făcut cereri sub amenințare față de tânărul de 18 ani, pe 27 octombrie 2023. Cele 62 de condamnări anterioare ale sale includeau 14 pentru înșelăciune, patru pentru spargere și trei pentru infracțiuni legate de droguri. O'Connell se afla, de asemenea, în libertate provizorie la momentul respectiv.

La o audiere de pronunțare a sentinței joia trecută, judecătorul David Keane a impus o pedeapsă de 11 ani pentru infracțiunea de viol și o pedeapsă concurentă de șase ani pentru infracțiunea de a face cereri sub amenințare, a raportat CorkBeo.

Judecătorul Keane a spus că inculpatul și-a recunoscut vinovăția „pe baza tuturor faptelor” și a cerut instanței să „ia în considerare” și alte acuzații de furt, viol oral, producerea de „pornografie infantilă” și constrângerea unui copil să participe la producerea de „pornografie infantilă”.

El a spus că acest lucru înseamnă că O'Connell recunoștea că a comis aceste fapte. Judecătorul Keane a spus că unul dintre factorii agravanți a fost abuzul de încredere. El a spus că O'Connell a creat o relație de încredere împrietenindu-se cu cele două victime, pe care apoi a abuzat-o printr-o serie de minciuni elaborate și sfidătoare.

El a convins-o pe fată că se afla sub protecția lui și că încerca să o ajute, nu să o exploateze fără milă. I-a spus că era necesar să o filmeze pentru a dovedi bandei că ea făcuse asta. „Se prezenta drept protectorul ei, nu ca prădătorul calculat care era de fapt”, a spus el.

El a afirmat că toate acțiunile lui O'Connell au fost planificate în mod deliberat pentru a-și teroriza și constrânge victimele. El a spus că, prin înregistrarea violului, O'Connell a creat un grad suplimentar de umilire pentru fată.

Judecătorul a suspendat ultimii doi ani din pedeapsa de 11 ani, cu condiția ca O'Connell să păstreze ordinea și să aibă un comportament adecvat, să accepte supravegherea Serviciului de probațiune și să se angajeze în activități axate pe infracțiune și pe victimă împreună cu Serviciul de probațiune.

De asemenea, a stabilit condiția ca O'Connell să se prezinte la evaluare pentru tratamentul infractorilor sexuali și să urmeze orice program pentru care este considerat un candidat potrivit. De asemenea, a dispus ca O'Connell să fie supus supravegherii post-eliberare timp de doi ani.

Într-o declarație a victimei, fata a spus că s-a schimbat ca persoană de când a fost „violată, abuzată și amenințată”. Ea a spus că nu se mai simte în siguranță în spațiile publice și că suferă de crize de panică, chiar și atunci când se simte cel mai bine, „de parcă trauma ar vrea să-mi amintească că sunt o victimă a violului”.

Ea a spus că va purta această povară pe umeri pentru tot restul vieții, dar „o va purta cu mândrie, deoarece a supraviețuit”. Fata le-a mulțumit familiei și prietenilor pentru sprijinul acordat.

În declarația sa, băiatul de 18 ani a spus că O'Connell l-a inițiat în consumul de cocaină și că acum încearcă să se dezvățească de acest obicei, după ce a dezvoltat o dependență. Băiatul a spus că este izolat, suferă de tulburări de somn și de încredere și nu a reușit să se întoarcă la muncă.