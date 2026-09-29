Flăcările violente au devastat peste 400 de hectare de vegetație. 100 de pompieri, rangeri și angajați ai Ocolului Silvic duc acum o luptă contracronometru cu vâlvătăile.

Traficul între Băile Herculane și Târgu Jiu, este complet oprit pe DN 67D. Cad bolovani și arbori arși.

Incendiul, care a izbucnit în urmă cu aproape două luni, s-a apropiat amenințător de hoteluri și pensiuni.

Circulația rutieră în zonă a fost oprită temporar, iar pompieri din Hunedoara au fost trimiși să își ajute colegii militari care intervin pe un teren extrem de dificil.

Corespondent PRO TV: „Elicopterele pornesc din nou în misiune, doar astăzi au efectuat peste 30 de misiuni de stingere în zonele cele mai afectate”.

Pe parcursul zilei, cu ajutorul elicopterelor, au fost aruncate tone de apă pentru a ține flăcările la distanță de stațiune.

Pe munte, situația este dramatică.

De la începutul săptămânii focul a crescut în intensitate și a mistuit suprafețe importante de pădure, inclusiv pinul negru de Banat, o specie protejată.

Doru Coței, consilier județean: „Am urcat acolo, la baza incendiului. Incendiul a fost foarte violent. Mulți pini negri seculari i-am pierdut. În mare parte traseul montan a fost calamitat, traseul turistic”.

Pe de altă parte, organizațiile de mediu acuză autoritățile că nu au intervenit la timp pentru limitarea dezastrului.

Gabriel Păun, fondator Agent Green: „E vorba de 400 de hectare în mai mult de șapte săptămâni. Am luat contact cu mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și am primit răspunsul oficial că România nu a solicitat ajutor. Nu există scuze în această situație în care focurile durează de mai mult de șapte săptămâni”.

La Băile Herculane, turiștii speră ca focul să nu ajungă în zonele unde sunt cazați. Oamenii se tem pentru că fumul se simte peste tot în stațiune.

col. Florin Chirea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență: „Terenul e foarte greu accesibil se acționează cu elicoptere a fost dispersată foarte multă apă”.

Până la această oră nu s-au înregistrat victime omenești.