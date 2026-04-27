Deși misiunea pompierilor a durat 10 ore, din locuințele bieților oameni nu a mai rămas nimic!

Satul Rucăreni din comuna Soveja arată înfricoșător.

Corespondent PRO TV: ”E greu de imaginat că aici au fost înainte de incendiu peste 30 de case.. Peisajul este pur și simplu dezolant, pentru că au rămas doar mormane de moloz în jur. În picioare mai sunt numai sobele de teracotă una câte una .. gardurile și porțile."

Corespondent PRO TV: "Aici cred că era o bucătărie. Îți mai dai seama de lucrul ăsta după obiectele care se disting printre arsuri: tacâmuri, farfurii, văd acolo o oală arsă."

Localnic: "Din casa mea nu a mai rămas nimic decât fiare, mi-a ars și tractorașul... și tot."

Evelina era la biserică când flăcările îi mistuiau casa.

Izbucnit într-o gospodărie, focul s-a extins rapid, pentru că în zonă era cod portocaliu de vânt puternic. Casele acoperite cu lemn s-au aprins ca surcelele, iar în scurt timp situația a scăpat de sub control.

Localnic: "Ardea la 200 de metri, am luat o găleată de apa să ajut acolo, când mă uit ardea aici la casa mea în spate".

Scânteile au fost purtate până la 500 de metri distanță, conform pompierilor, care au venit de la Focșani, Buzău, Brașov și Covasna cu 15 mașini în total. Accesul între case a fost dificil, chiar dacă sute de oameni disperați au dat și ei o mână de ajutor. 10 ore a durat intervenția în care militarii au luptat ca pe front.

Marius Iorga, prefect Vrancea: "Probleme au fost cu deplasarea mașinilor de intervenție, după cum vedeți strada e foarte îngustă este distanță foarte mare..."

Autoritățile locale le-au oferit imediat sprijin celor care au rămas pe drumuri.

Ionuț Filimon, primar Soveja: "Noi avem disponibilitatea și să-i cazăm și să le oferim o masă caldă, toți au rămas pe la rude, prieteni...".

Încă se fac evaluări, însă premierul Ilie Bolojan a promis ajutor guvernamental până joi.