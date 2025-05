A ars un restaurant de lângă București. Au intervenit 27 de echipe de salvatori. Ce s-a întâmplat cu proprietara

Nu mai puțin de 27 de echipaje de salvatori s-au deplasat la fața locului, gata să asigure zona, să potolească vâlvătaia și să îngrijească posibile victime.

Femeia care deținea restaurantul a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a suferit un atac de panică.

Vâlvătaia a izbucnit în jurul orei 23, la un restaurant situat la limita dintre București și orașul Voluntari din județul Ilfov. Pentru că service-ul și vulcanizarea făceau parte din aceeași clădire, nu a durat mult până când flăcările au ajuns și acolo.

Incendiul a fost atât de puternic, încât fumul gros a putut fi observat de la zeci de kilometri distanță.

Martori: „Flăcări 3-4 metri înălţime, a fost blocată toată circulaţia în zonă.” (...)

„Veneam să alimentez şi chiar când am ajuns aici în Peco ardea de acolo, fata de la Peco dăduse telefon la pompieri.”

O mulțime de autospeciale au împânzit zona.

La aflarea veștii, femeia care deținea restaurantul a suferit un atac de panică și a ajuns în grija medicilor. A fost singura persoană care a avut nevoie de ajutor, fiindcă în clădire nu se afla nimeni.

Și cei care locuiesc în zonă au trecut prin clipe de groază.

Femeie: „Când am venit era puhoi de maşini şi când am deschis geamul la baie se auzeau foarte multe salvări, Am auzit şi bubuitura, m-am speriat, normal, mai ales aici că e şi benzinăria.”

Pentru siguranță, oamenii au fost rugați să se îndepărteze.

Tânăr: „Eu am lucrat aici și un coleg de-al meu ar fi avut niște bunuri și am trecut să verific. Nu ne-au dat voie polițiștii să trecem.”

Eduard Ștefan, ISU Dealul Spirii Bucureşti ilfov: „În total intervin 17 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, 2 echipaje de prim-ajutor, o autospecială de stingere cu pulbere şi o autospecială de transport roboţi. De asemenea, în sprijin au intervenit şi patru autospeciale de stingere din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă”.

Din primele informații, incendiul se manifesta pe o suprafață de 400 de mp, și au avut loc și câteva explozii. Într-un final, flăcările au ajuns să distrugă 650 de metri pătrați. Pompierii au stins vâlvătaia după mai bine de două ore.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: