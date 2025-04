Zeci de persoane și-au pierdut viața, după ce un incendiu a izbucnit într-un restaurant din China. VIDEO

„O lecţie care dă de gândit”, a spus liderul chinez Xi Jinping despre cel mai recent dintr-o serie de incidente mortale similare care au avut loc în întreaga ţară, relatează Reuters.

Xinhua nu a identificat cauza incendiului, dar a redat cuvintele liderului Xi Jinping, care i-a îndemnat pe oficialii locali să trateze rapid răniţii, să determine ce a declanşat incendiul şi să îi tragă la răspundere pe cei responsabili.

Incendiul a izbucnit marţi la ora locală 12:25 p.m. (07:25, ora României) într-un restaurant dintr-o zonă rezidenţială a oraşului Liaoyang din provincia Liaoning, a precizat televiziunea de stat CCTV.

22 people died tragically in a massive fire at a restaurant in Liaoyang city,#Liaoning province,China.????

The incident took place at noon at the "Chuniang Restaurant" located in Baita District. #ChinaFire #BRICS #XiJinping #中国 pic.twitter.com/5ZaMcf1H50