„Veste bună” de la ministrul Finanțelor: „Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România a primit peste 586 de milioane de euro de la Comisia Europeană, prin Programul Transport 2021–2027, o veste pozitivă pentru finanțele publice și economia țării.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă o veste foarte bună pentru finanţele publice şi pentru economia României, în penultima zi din an, după ce Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională.

”O veste foarte bună pentru finanţele publice şi pentru economia României, în penultima zi din an. Azi, 30 decembrie, Comisia Europeană a virat în conturile deschise la Banca Naţională a României peste 586 milioane de euro. Banii reprezintă sume solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională, conform art. 93 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021”, transmite ministrul Finanţelor într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

Alexandru Nazare arată că aceste sume provin din cheltuieli făcute iniţial prin PNRR, de beneficiari din domeniul transporturilor, pentru proiecte mari de infrastructură – precum autostrada Ploieşti–Buzău–Focşani, dar şi alte investiţii importante. În perioada septembrie–decembrie, Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, cu sprijinul Comisiei Europene, a mutat aceste proiecte în Programul Transport 2021–2027, pentru o utilizare eficientǎ a fondurilor europene.

”Foarte important: aceşti bani nu provin din taxele şi impozitele românilor. Sunt fonduri europene care intră direct în economia României şi sunt investiţii directe în infrastructură, dezvoltare regională şi servicii publice. Rezultatul este posibil datoritǎ muncii coordonate în echipă dintre Ministerul Transporturilor, prin autoritatea de management a Programului Transport 2021–2027, Ministerul Finanţelor şi beneficiarii proiectelor (CNAIR, CN CFR SA, Metrorex etc.)”, subliniază Nazare.

”Mulţumesc, Raffaele Fitto, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, pentru sprijinul acordat României - inclusiv în urma discuţiilor avute la vizita sa în ţara noastră, când am solicitat susţinere pentru accelerarea acestor plăţi”, mai transmite ministrul Finanţelor.

Nazare precizează că, ”în plus, ieri 29 decembrie, autorităţile publice locale au făcut plăţi prin trezorerie de aproximativ 714 milioane de lei pe Titlul 60 – granturi PNRR, pentru investiţii realizate de acestea din fonduri europene: mobilitate urbană, eficienţă energetică şi alte investiţii utile comunităţilor”.

”Sunt rezultatele rectificării şi cadrării unui buget realist axat pe asigurarea fondurilor care ne asigură premisele unei creşteri economice sănătoase”, afirmă Nazare.

