„În cursul zilei de 30.06.2026, în cadrul Secţiei Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, s-a produs un incendiu de mici dimensiuni într-un grup sanitar. Personalul spitalului a intervenit imediat, aplicând procedurile de intervenţie specifice, iar incendiul a fost lichidat în foarte scurt timp. Din fericire, nu au existat victime, nu au fost persoane rănite, iar activitatea medicală nu a fost afectată”, anunţă, marţi, oficialii Spitalului Judeţean Bacău.

Potrivit acestora, primele verificări indică faptul că incidentul s-ar fi produs ca urmare a nerespectării interdicţiei legale de a fuma în incinta spitalului, existând indicii că un pacient ar fi aruncat o ţigară nestinsă într-o zonă tehnică din grupul sanitar.

„Cauza exactă va fi stabilită de autorităţile competente. Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău condamnă ferm orice comportament prin care sunt încălcate prevederile legale privind interdicţia de a fuma în unităţile sanitare. Un asemenea gest reprezintă o gravă lipsă de responsabilitate şi poate pune în pericol viaţa pacienţilor, a aparţinătorilor şi a personalului medical, precum şi funcţionarea unei infrastructuri medicale esenţiale”, au mai transmis oficialii unităţii medicale.

Aceştia reamintesc că fumatul este strict interzis în toate spaţiile spitalului.

„Această interdicţie nu este o simplă regulă administrativă, ci o măsură de protecţie a vieţii şi a sănătăţii tuturor celor aflaţi în unitatea sanitară. Respectarea ei este o obligaţie legală.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău va colabora pe deplin cu autorităţile competente pentru clarificarea tuturor împrejurărilor producerii incidentului şi va dispune toate măsurile administrative şi organizatorice necesare pentru prevenirea unor situaţii similare”, au anunţat oficialii spitalului.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău va sesiza autorităţile competente în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii acestui incident şi a răspunderii persoanelor implicate.

„În situaţia în care verificările vor stabili existenţa unor prejudicii materiale cauzate patrimoniului spitalului, unitatea sanitară va întreprinde toate demersurile legale pentru recuperarea integrală a acestora de la persoanele responsabile”, au transmis reprezentanţii unităţii medicale.