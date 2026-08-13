Flăcările uriașe au distrus totul pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați, iar fumul negru și gros s-a văzut de la zeci de kilometri. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert.

Zeci de salvatori au fost trimiși pentru a stinge focul, inclusiv din județele învecinate. Nimeni nu a fost rănit, însă pagubele depășesc o jumătate de milion de euro.

Flăcările s-au extins rapid

Alerta s-a dat puțin după ora 19. Flăcările puternice s-au ridicat la câțiva metri înălțime. Din cauza vântului care sufla cu putere, focul s-a extins cu repeziciune în toate direcțiile, iar fumul gros s-a putut vedea de la mare distanță.

Corespondent PROTV: „Flăcările violente au cuprins centrul pe o suprafață mare, de câteva sute de mp. În interior se văd focare care ard cu intensitate, este degajat un fum dens și negru.”

În doar câteva minute, peste 7.000 de metri pătrați ardeau. Proprietarul privea înmărmurit cum flăcările puternice îi prefac în scrum munca de o viață. Mai ales că depozitul i-a mai luat foc și în urmă cu 10 ani, tot în luna august.

Gheorghe Slabu, proprietarul depozitului: „În 10 minute tot s-a aprins.”

Reporter: „V-ați speriat?”

Slabu: „Evident. Este munca de o viață aici.”

Reporter: „Ce aveați depozitat acolo?”

Slabu: „Foarte multe plastice, nu foarte periculoase.”

Reporter: „Aveți idee de la ce a luat foc?”

Slabu: „Eu nu pot să vorbesc aiurea, dar n-avea cum să ia foc fără ajutor.”

Reporter: „Se mai poate salva ceva?”

Slabu: „Nu, absolut nimic.”

Reporter: „La cât se ridică paguba?”

Slabu: „Mult. 500-600.000 de euro.”

Focul a ajuns la o locuință

Flăcările au mistuit tot ce au întâlnit în cale și s-au extins și la acoperișul unei case aflate în vecinătate.

Corespondent PROTV: „A fost creat un perimetru de siguranță. Zona este împânzită de polițiști și nimeni nu are voie să se apropie la mai puțin de 300 de metri. A fost emis și un mesaj RO-Alert din cauza degajărilor mari de fum.”

Tânăr: „Am primit RO-Alert și de asta am venit și noi. Dezastru, ce să zicem mai mult de atât.”

În ajutorul salvatorilor de la ISU Dobrogea au venit și pompieri din Tulcea, Ialomița și Călărași.

Anamaria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: „Incendiul se manifesta la aproximativ 7.000 de mp și s-a extins și la o locuință din apropiere. Intervenim cu aprox. 70 de salvatori, 13 mașini de stingere, un echipaj CBRN.”

Din fericire, nimeni nu a fost rănit și au fost provocate doar pagube materiale.