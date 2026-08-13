Cei care au privit eclipsa din Marea Britanie au avut parte de o eclipsă parțială, care a atins punctul maxim puțin după ora 19:00. În cea mai mare parte a țării, Luna a acoperit peste 90% din suprafața aparentă a Soarelui.

În schimb, în anumite regiuni din Groenlanda, Islanda și Spania, oamenii au putut vedea o eclipsă totală, moment în care lumina zilei a fost înlocuită pentru scurt timp de întuneric, scrie BBC.

Eclipsa a traversat Arctica și Europa

Traseul eclipsei totale a început în extremitatea nordică a Siberiei, în Rusia, departe de marile aglomerații și de telescoape.

Umbra Lunii s-a curbat apoi peste Oceanul Arctic, ajungând în Islanda în primele ore ale serii, înainte de a coborî spre sud și de a traversa Europa.

În Marea Britanie, eclipsa parțială a început în jurul orei 18:00 BST în nordul Scoției și puțin înainte de 18:20 pe coasta de sud a Angliei.

La început, fenomenul a fost aproape imperceptibil. Însă, în zonele în care cerul a fost senin, oamenii au putut vedea cum Luna „mușcă” treptat din discul solar.

O mare parte din centrul și sudul Angliei, precum și Țara Galilor, au beneficiat de cer senin, oferind condiții excelente pentru observarea eclipsei timp de aproximativ o oră.

În nordul Angliei, Scoția și Irlanda de Nord, norii au fost mai numeroși, însă nu au împiedicat oamenii să iasă pentru a urmări fenomenul din apropierea unor obiective celebre.

Spectacol rar în Spania

O eclipsă totală de Soare are loc undeva pe Pământ aproximativ o dată la 18 luni. Pentru un anumit loc de pe planetă, însă, fenomenul este mult mai rar, apărând în medie o singură dată la aproximativ 400 de ani.

Mulțimile aflate pe traseul eclipsei totale din Spania au putut vedea unul dintre cele mai spectaculoase momente: strălucirea roșiatică a Soarelui în jurul Lunii.Peste 600 de locuri de observație din toată Spania au fost pregătite de autorități pentru sutele de mii de turiști ajunși acolo special pentru eclipsă.

Român: „A fost cea mai faină experiență pe care am trăit-o. Tremuram tot pur și simplu când s-a întâmplat totalitatea. Chiar și vreo 2 lacrimi pot să zic că mi-au dat. ”

Locuitor: „M-am așteptat să fie ceva special, dar când am văzut (eclipsa) a fost incredibil!”.

În momentul culminant al eclipsei, discul Soarelui a fost acoperit complet. Și atunci, pentru scurt timp, a apărut ceea ce în mod normal nu putem vedea: coroana solară, adică atmosfera exterioară, extrem de fierbinte, a Soarelui.

Ultimele locuri de unde s-a văzut eclipsa totală de Soare au fost în Insulele Baleare. Cei care au privit cu atenție au putut observa și mici bucle de gaz roz, numite protuberanțe, care urmăresc câmpul magnetic turbulent al Soarelui.

O coincidență cosmică spectaculoasă

Faptul că Pământul poate experimenta o eclipsă totală este rezultatul unei coincidențe cosmice extraordinare. Soarele se află la aproximativ 150 de milioane de kilometri de Pământ, adică de circa 400 de ori mai departe decât Luna.

În același timp, diametrul Lunii este de aproximativ 400 de ori mai mic decât cel al Soarelui. Din acest motiv, cele două corpuri cerești par aproape exact de aceeași dimensiune pe cer.

Dacă Luna ar fi fost puțin mai mică sau orbita sa ar fi fost puțin mai îndepărtată de Pământ, oamenii nu ar fi putut vedea niciodată o eclipsă totală de Soare.

„Epoca de aur” a eclipselor între 2026 și 2028

Urmează ceea ce astronomii numesc o adevărată „epocă de aur” a eclipselor totale de Soare, între 2026 și 2028.

Pasionații fenomenelor astronomice vor putea călători în diferite colțuri ale lumii pentru a urmări trei eclipse totale de Soare în următorii câțiva ani.

Anul viitor, pe 2 august, va avea loc o nouă eclipsă totală de Soare, de data aceasta, cu o durată rar întâlnită, de aproape 7 minute. Sudul Spaniei, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia sau Arabia Saudită sunt o parte din destinațiile-cheie de unde va putea fi observată.