În Dâmbovicioara a plouat torențial aproape două ore, iar apa scursă din Munții Piatra Craiului s-a revărsat în zonele locuite.

Viitura a venit în forță, a umplut străzile cu crengi și bolovani, a luat mașini și a intrat în curțile și casele oamenilor.

Autoritățile au scos utilajele pentru a curăța străzile, iar pompierii au venit în ajutorul sătenilor care s-au trezit cu apa în gospodării.

A plouat cu găleata și la Câmpulung Muscel, dar și la Călimănești, în Vâlcea.

Străzile s-au umplut de apă în locurile mai joase, iar canalizarea nu a mai făcut față și le-a dat de furcă șoferilor.