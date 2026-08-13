Romisilva a anunţat, joi, că în aceste zile continuă intervenţiile în teren pentru stingerea incendiilor de pădure din mai multe suprafeţe de fond forestier administrate de Direcţia Silvică Caraş-Severin, scrie News.ro.

„A afectat aproximativ 50 de hectare de fond forestier, dintre care 25,42 de hectare sunt în administrarea Ocolului Silvic Oţelu Roşu. În prezent, focul se manifestă în afara fondului forestier de stat, iar echipele acţionează pentru stingere, pentru protejarea zonei locuite şi realizează o linie izolatoare pentru a preveni extinderea incendiului din nou în pădurea proprietatea publică a statului”, a precizat Romsilva.

La Rugi – Ocolul Silvic Păltiniş incendiul de litieră izbucnit în 12 august.

„A afectat 12,6 hectare de pădure de stat. La această oră, 11 colegi de la Ocolul Silvic Păltiniş intervin în teren şi este aşteptată şi intervenţia pompierilor militari”, a precizat Romsilva.

Incendiul a cuprins şi Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei. Incendiul a afectat aproximativ 4,5 hectare de pădure de stat, într-o zonă stâncoasă şi foarte greu accesibilă.

„Până miercuri seara, la intervenţii au participat personal silvic, pompieri militari, membri ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi localnici, fiind utilizat şi un elicopter Black Hawk, care a efectuat 29 de aruncări cu apă. La această oră, incendiul se manifestă la nivelul litierei. Şase angajaţi silvici şi doi rangeri acţionează în teren pentru limitarea înaintării focului”, a adăugat Romsilva.