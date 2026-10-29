Atac rusesc devastator pe timpul zilei, în Ucraina. Cel puțin 13 morți după ce o dronă a lovit un peron din Gara Dnipro

Cel puţin 13 persoane au fost ucise, iar alte 10 rănite într-un atac rus cu dronă pe o platformă a Gării Dnipro, un oraş important situat în partea de centru-est a Ucrainei, anunţă autorităţile, relatează AFP.

Tot mai multe trenuri evacuate în Ucraina, după amenințări Rusia atacă trenuri şi gări în întreaga Ucraină din prima zi a invaziei sale la scară mare, la 24 februarie 2022, a distrus sute de locomotive şi a ucis lucrători feroviari şi pasageri. În septembrie, peste 5.800 de trenuri au fost evacuate din cauza ameninţării unor atacuri, a declarat AFP, la începutul lui octombrie. Evacuările au avut loc mai ales în regiuni apropiate de linia frontului, în sudul şi estul Ucrainei, la Odesa, Dnipropetrovsk şi Zaporojie. După detectarea ameninţării unui atac rusesc, trenul se opreşte, iar pasagerii pleacă din vagoane şi aşteaptă să treacă pericolul. În urma închiderii transportului aerian, din cauza războiului, uriaşa reţea feroviară ucraineană a devenit esenţială în transportul persoanelor şi mărfurilor în ţară, dar şi la intrarea în Ucraina, cât şi la ieşirea din ţară.

The Russian army launched an attack on a railway station in the Ukrainian city of Dnipro, with preliminary reports indicating the deaths of 13 civilians. #RussiaUkraineWar #Dnipro #TrainStationAttack #CivilianCasualties #UkraineWar #BreakingNews #MilitaryStrike #WarCrimes #snnfinland — SNN Finland (@snnfinalnd) October 29, 2026

Ce spun primarul orașului și președintele Zelenski despre atac „O tragedie s-a produs la Dnipro. O dronă a lovit un tren electric de pasageri. Mulți oameni au fost uciși. Mulți alții au fost răniți”, a transmis primarul orașului, Borys Filatov, pe rețelele sociale, la scurt timp după atac. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris atacul drept „îngrozitor” și a cerut impunerea unor sancțiuni suplimentare pentru a descuraja noi atacuri rusești. „Câte atacuri teroriste a lansat Rusia împotriva poporului nostru de când au fost ridicate sancțiunile impuse anumitor oligarhi ruși și sectorului energetic rusesc, în loc să se reducă tensiunile?”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. La începutul acestei luni, președintele american Donald Trump a suspendat o serie de sancțiuni legate de vânzările de combustibili fosili din Rusia și a anunțat că a fost de acord să permită exporturile rusești de motorină către piețele energetice internaționale. Transmițând condoleanțe familiilor îndoliate în urma atacului, Zelenski a afirmat că sancțiunile „împotriva Moscovei și a mașinii sale de război nu trebuie relaxate atât timp cât acest război purtat de Rusia continuă”. Miercuri, au apărut informații potrivit cărora Washingtonul purta discuții cu Kremlinul pentru ridicarea sancțiunilor impuse fondului suveran de investiții al Rusiei, care gestionează active de ordinul miliardelor de dolari. Sancțiunile fuseseră introduse de administrația Biden în urmă cu aproape cinci ani, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

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