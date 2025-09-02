O mare companie din România cu 13.000 de angajați și-a schimbat numele

Divizia Automotive a grupului Continental devine Aumovio și își lansează activitatea ca firmă independentă. Compania preia uzinele, centrele de cercetare și cei 13.000 de angajați din România.

Pe măsură ce grupul Continental, odată cel mai mare angajator privat din România, își restructurează afacerile, o parte semnificativă devenind companii independente, scrie Economica.net

Divizia Powertrain a grupului german a devenit Vitesco Technologies și ulterior parte a grupului rival Schaeffler, iar ContiTech Original Equipment Solutions (OESL) a fost preluată de fondul american de investiții Regent.

Acum, divizia Automotive își lansează activitățile ca firmă independentă, care va fi listată la Bursa din Frankfurt începând cu 18 septembrie 2025, sub numele Aumovio.

Aumovio preia operațiunile din România

Aumovio preia întreg portofoliul de activități, uzinele, centrele de cercetare și personalul din România al diviziei Continental Automotive. Compania, care și-a lansat marți activitatea în România, deține patru centre de cercetare și dezvoltare (Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara), două unități de producție (Sibiu și Timișoara) și reunește aproximativ 13.000 de angajați, dintre care peste jumătate sunt ingineri și specialiști IT.

Liviu Bălan, noul Head of Country Aumovio în România, afirmă că „ziua de astăzi marchează începutul unei noi ere”, compania având ca obiectiv să definească „viitorul mobilității prin soluții electronice de ultimă generație și tehnologii inovatoare pentru vehicule autonome, dezvoltate prin software. Rolul României în accelerarea acestei transformări este esențial. Locațiile noastre din Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara sunt pregătite pentru viitor: digitalizate, inovatoare și cu competențe extinse. Suntem motivați să fim lider de piață”.

Performanță și perspective globale

În anul fiscal 2024, diviziile care fac acum parte din Aumovio au realizat vânzări de 19,6 miliarde de euro la nivel global. Compania își are sediul central în Frankfurt, Germania, și dispune de aproximativ 87.000 de angajați în peste 100 de locații din întreaga lume, dintre care 13.000 activează în România.

În același timp, grupul german Continental și-a menținut în România doar uzina de anvelope de la Timișoara și o mică parte din divizia ContiTech.

