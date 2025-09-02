O mare companie din România cu 13.000 de angajați și-a schimbat numele

Stiri actuale
02-09-2025 | 17:36
continental
Inquam Photos / Cornel Putan

Divizia Automotive a grupului Continental devine Aumovio și își lansează activitatea ca firmă independentă. Compania preia uzinele, centrele de cercetare și cei 13.000 de angajați din România.

autor
Sabrina Saghin

Pe măsură ce grupul Continental, odată cel mai mare angajator privat din România, își restructurează afacerile, o parte semnificativă devenind companii independente, scrie Economica.net

Divizia Powertrain a grupului german a devenit Vitesco Technologies și ulterior parte a grupului rival Schaeffler, iar ContiTech Original Equipment Solutions (OESL) a fost preluată de fondul american de investiții Regent.

Acum, divizia Automotive își lansează activitățile ca firmă independentă, care va fi listată la Bursa din Frankfurt începând cu 18 septembrie 2025, sub numele Aumovio.

Aumovio preia operațiunile din România

Aumovio preia întreg portofoliul de activități, uzinele, centrele de cercetare și personalul din România al diviziei Continental Automotive. Compania, care și-a lansat marți activitatea în România, deține patru centre de cercetare și dezvoltare (Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara), două unități de producție (Sibiu și Timișoara) și reunește aproximativ 13.000 de angajați, dintre care peste jumătate sunt ingineri și specialiști IT.

Citește și
Fabrica Continental
Recalificare în fabrica Continental. Muncitorii trec de la piese auto la obuze, dar la altă uzină

Liviu Bălan, noul Head of Country Aumovio în România, afirmă că „ziua de astăzi marchează începutul unei noi ere”, compania având ca obiectiv să definească „viitorul mobilității prin soluții electronice de ultimă generație și tehnologii inovatoare pentru vehicule autonome, dezvoltate prin software. Rolul României în accelerarea acestei transformări este esențial. Locațiile noastre din Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara sunt pregătite pentru viitor: digitalizate, inovatoare și cu competențe extinse. Suntem motivați să fim lider de piață”.

Performanță și perspective globale

În anul fiscal 2024, diviziile care fac acum parte din Aumovio au realizat vânzări de 19,6 miliarde de euro la nivel global. Compania își are sediul central în Frankfurt, Germania, și dispune de aproximativ 87.000 de angajați în peste 100 de locații din întreaga lume, dintre care 13.000 activează în România.

În același timp, grupul german Continental și-a menținut în România doar uzina de anvelope de la Timișoara și o mică parte din divizia ContiTech.

Sursa: Economica.net

Etichete: timisoara, romania, continental, aumovio,

Dată publicare: 02-09-2025 17:27

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
A fost prins bărbatul care a anunţat prezenţa unei bombe la un hotel din Timişoara, unde este cazată Elena Lasconi
Stiri actuale
A fost prins bărbatul care a anunţat prezenţa unei bombe la un hotel din Timişoara, unde este cazată Elena Lasconi

Poliţiştii l-au prins şi l-au amendat pe cel care a sunat la numărul de urgenţă 112 şi a anunţat prezenţa unui dispozitiv explozibil la Hotelul Continental din Timişoara.

Recalificare în fabrica Continental. Muncitorii trec de la piese auto la obuze, dar la altă uzină
Stiri externe
Recalificare în fabrica Continental. Muncitorii trec de la piese auto la obuze, dar la altă uzină

Lucrătorii din fabrica Continental din Germania, aflată în dificultate, vor fi transferați într-o fabrică de armament, unde este nevoie de forță de muncă calificată pe fondul comenzilor în creștere.

Un angajator de top din România scoate la concurs aproape 1.000 de posturi în toată țara. Salariile sunt atractive
Stiri Sociale
Un angajator de top din România scoate la concurs aproape 1.000 de posturi în toată țara. Salariile sunt atractive

Continental, unul dintre cei mai mari angajatori din România în 2022, a scos la concurs aproape 1000 de locuri de muncă în toate cele cinci orașe în care are fabrici și centre de inginerie.  

Recomandări
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
Stiri Politice
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Guvernul a prezentat, marți, o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, care are drept scop scăderea cheltuielilor din aparatul de stat.

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură
Stiri actuale
O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat marți după-amiază pe DN 24A, în apropierea localității Simila din județul Vaslui. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri.

Surse: Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre blocajul din coaliție, provocat de reforma din administrația locală
Stiri Politice
Surse: Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre blocajul din coaliție, provocat de reforma din administrația locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Septembrie 2025

48:21

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28