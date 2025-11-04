Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă

04-11-2025 | 19:29
Cu creșteri tot mai mari de prețuri și comenzi reduse, angajatorii au făcut concedieri masive în prima jumătate a anului.

Adrian Crăciunoiu,  Daniel Preda,  Florentina Bălășoiu

Toate domeniile au fost afectate, dar cele mai mari probleme sunt în industria auto, mai ales în fabricile de componente, unde sute de salariați au fost anunțați că vor rămâne fără loc de muncă. Restructurările continuă și în sectorul IT, în special în departamentele de suport, unde activitatea poate fi mutată și în alte țări.

În județul Arad, una dintre cele mai mari fabrici de componente auto se va închide. Potrivit unor surse din companie, în această perioadă se negociază câte salarii compensatorii vor lua cei aproape 1.000 de angajați.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, reprezentanții societății susțin că au un plan de sprijin pentru salariați pe durata tranziției și că măsurile vor fi implementate până în trimestrul al doilea din 2026.

Mihaela Jude, purtător de cuvânt AJOFM Arad: Le stăm la dispoziție persoanelor concediate cu o serie de servicii și de orice au nevoie pentru o tranziție mai lină pe piața muncii.

Concedieri și întreruperi de activitate sunt și la alte companii din zonă. Totuși, autoritățile dau asigurări că există alte firme interesate să deschidă unități de producție.

Călin Abrudan, primarul orașului Ineu: Avem promisiunea că o firmă va veni în oraș și o parte dintre acești muncitori își vor regăsi un loc de muncă. Din păcate, până vor veni, o să avem un timp mort de un an – un an și jumătate.

În București, una dintre cele mai mari companii de tehnologie are în plan să renunțe la câteva sute de posturi. Oficialii nu au transmis pentru moment un comunicat oficial, însă angajații au fost anunțați că vor lua salarii compensatorii.

Florentin Iancu, reprezentant sindicat IT Timișoara: Vedem o bătălie pe costuri care împinge foarte mult angajatori să se reorienteze către piețe ieftine, în special către India, și în special contextul economic global. Vedem o dublă abordare, o scădere a activității cauzată de economia globală, dar și o intenție de implementare de soluții, în special pe Inteligență Artificială, care au afectat meserii din zona serviciilor suport.

În paralel, firmele își majorează prețurile astfel încât să își acopere costurile. Implicit, produsele lor ajung să fie mai scumpe la poarta fabricii.

Ovidiu Constantin Buget, profesor Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Timișoara: Unul din motivele pentru care asistăm la concedieri masive, oarecum anormale pentru perioada asta, e că nivelul costurilor în România nu mai e unul scăzut.

Numai în septembrie, tarifele din industrie au crescut cu 6% față de aceeași lună a anului trecut. În sectorul energetic, costurile au trecut chiar de 10% pentru că s-au scumpit electricitatea și gazele.

Industriile prelucrătoare au înregistrat creșteri moderate.

