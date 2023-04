În Vinerea Marea, bisericile au fost din nou pline. Credincioșii au trecut pe sub Sfântul Epitaf

În Vinerea Marea, bisericile au fost din nou pline, iar credincioșii se pregătesc sufletește, pentru Înviere.

În Vinerea Mare credincioșii își amintesc de suferințele pe care le-a îndurat Iisus Hristos, înainte să moară pentru păcatele oamenilor.

La Catedrala Patriarhală, slujba a început dimineață, când preoții și diaconii au așezat spre închinare Sfântul Epitaf. Înconjurat de buchete de crizanteme și trandafiri, Epitaful este un obiect de cult religios, din mătase sau catifea pe care se află imprimată sau pictată scena punerii în mormânt a Mântuitorului.

Femeie: „Vinerea Mare, Vinerea Neagră, ne gândim cu toții la patimile lui Hristos și poate dacă ne gândim la asta, o să ne gândim și noi mai buni în săptămâna aceasta”.

Femeie: „Să fim mai buni unii cu alții și să ne rugăm mult. Pentru că suntem păcătoși. Foarte păcătoși”.

Copil: „Am venit cu bunicii, Ne amintim de Iisus Hristos și facem ouă roșii, ca și cum am pus ouăle roșii sub sângele lui”.

Într-o liniște deplină și cu rugăciuni în gând, credincioșii s-au așezat emoționați la rând. Au ținut în mâini flori și lumânări și au trecut de trei ori pe sub masa unde era așezat Sfântul Epitaf, un simbol pentru cele trei zile în care Iisus a stat în mormânt.

În Vinerea Mare, în toate bisericile din țară are loc această procesiune - trecerea pe sub Sfântul Epitaf. Pe masă este așezat obiectul de cult, iar credincioșii care vin la biserică trec într-un mod simbolic pe sub masă cu lumânări. Se roagă pentru sufletele lor și ale celor dragi.

Femeie: „Vinerea Mare, o zi sfântă - să fim mai buni, să fim mai înțelegători, cu sufletul deschis”.

Gabriel Cazacu, preot: „Ziua de astăzi este cea mai tristă zi din istoria neamului omenesc pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos moare pe cruce răstignit de noi, oamenii, pentru păcatele și pentru a noastră mântuire. Astăzi bunii creștini vin la sfânta biserică, cu flori, ca la o îngropare a Domnului. Cântăm Prohodul în această seară și ne exprimăm și noi tristețea”.

După ce se va încheia slujba, iar prohodul va fi cântat de credincioși, oamenii vor ieși afară și cu lumânări în mână vor înconjura biserica de trei ori, într-un mod simbolic, pentru a fi pregătiți pentru noaptea de Înviere.

Tradiția creștină spune că Iisus Hristos s-a jertfit pentru mântuirea oamenilor și a fost răstignit în Cetatatea Ierusalimului.

