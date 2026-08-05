În plus, pentru reducerea consumului de energie, iluminatul public în municipiu va porni cu 30 de minute întârziere față de programul normal, luminile de pe străzi urmând a fi stinse tot cu jumătate de oră mai devreme. Municipalitatea estimează că, prin măsurile luate, se va reduce cu 35% consumul de energie pentru sistemul de iluminat public, potrivit News.ro.

Primăria Brașov anunță reducerea fluxului luminos al sistemului de iluminat public pe anumite intervale orare, măsură pe care municipalitatea o implementează deja de mai mulți ani, precum și reducerea intervalului orar de funcționare a sistemului de iluminat public, prin sistemul de telegestiune.

„Între orele 22:00 - 24:00, fluxul luminos se reduce cu 20%, după ora 24:00 fluxul luminos se reduce cu 50%. Începând de astăzi, iluminatul public se va aprinde cu 30 de minute mai târziu și se va stinge cu 30 de minute mai devreme. Această măsură va putea fi adaptată și în funcție de situația iluminatului natural, pentru a menține siguranța circulației pietonale și rutiere la același nivel”, anunță, miercuri, Primăria Brașov.

Măsurile vizează și transportul public

Administrația locală estimează că aceste măsuri vor avea ca efect o reducere a consumului de energie pentru sistemul de iluminat public de 35%.

Municipalitatea caută, împreună cu operatorul de transport, identificarea unor soluții de reducere a consumului de energie electrică pentru mijloacele de transport în comun, cu menținerea serviciilor pentru călători la același nivel.

O altă măsură pentru reducerea consumului de energie electrică vizează oprirea sistemului de climatizare la nivelul primăriei.

Măsuri similare au fost luate de administrațiile locale din mai multe mari orașe, inclusiv București.