Legenda egipteană Salah va juca în campionatul unde Hagi a scris istorie. Delir între suporteri

Starul egiptean Mohamed Salah, liber de contract de la plecarea de la Liverpool, a sosit miercuri la Istanbul pentru a semna cu clubul turc Trabzonspor, scrie AFP. Nu mai puțin de 7 jucători români activează în prima ligă turcă.

Jucătorul în vârstă de 34 de ani a aterizat în jurul orei 12:00 pe aeroportul Ataturk din Istanbul, unde a fost întâmpinat afară de sute de fani deliranţi, au relatat jurnaliştii AFP. ''Vin direct de la serviciu, lucrez noaptea şi sunt gata să mai trag o noapte întreagă pentru Mohamed Salah'', a declarat pentru AFP suporterul lui Trabzonspor, Abdul Kerim Yervan, stând lângă un banner care îl descria pe egiptean drept ''un dar de la Allah''.

''Modul Salah activat'', a scris Trabzonspor pe contul său de X mai devreme, distribuind fotografii cu jucătorul la bordul unui avion privat, purtând tricoul albastru şi vişiniu al echipei de pe coasta Mării Negre. Clubul din Trabzon (nord-est), care s-a calificat în playoff-ul Europa League, a anunţat marţi că a început negocierile cu starul egiptean, care a părăsit Liverpool după nouă sezoane şi tot atâtea trofee cu ''Reds'', inclusiv două titluri în Premier League şi unul în Liga Campionilor.

Mo Salah arrives in Istanbul ahead of his move to Trabzonspor 🇹🇷 pic.twitter.com/nNbUK6W0OQ — B/R Football (@brfootball) August 5, 2026

Salah urmează să fie supus unui examen medical miercuri la Istanbul, înainte de a zbura la Trabzon mai târziu în aceeaşi zi. Legenda Salah îl va înfrunta pe Ianis Hagi în liga turcă Extrema dreapta, care va semna un contract pe doi ani cu opţiune pentru un al treilea, va câştiga 17 milioane de euro pe an, potrivit mai multor agenţii media turceşti, devenind de departe cel mai bine plătit fotbalist din istoria Super Lig. Încoronată campioană a Turciei pentru ultima dată în 2022, Trabzonspor este singura echipă care rivalizează cu marile forţe din Istanbul - Galatasaray, Fenerbahce şi Beşiktaş. Mohamed Salah a atins statutul de legendă la naţionala Egiptului (66 de goluri în 119 apariţii) şi la FC Liverpool (257 de goluri şi 123 de pase decisive în 442 de meciuri). "The Egyptian King", cum este supranumit în Anglia, Salah a avut un ultim sezon mult sub standardele sale obişnuite, dar popularitatea sa a rămas la fel de mare atât pe malul râulul Mersey, cât şi al Nilului. Nu mai puțin de 7 jucători români joacă în acest moment în prima ligă turcă, majoritatea pentru Gaziantep FK. Printre fotbaliștii care îl vor înfrunta pe legendarul Salah se află nume de bază ale naționalei românești, precum Ianis Hagi, Denis Drăguș, Valentin Mihăilă sau Alexandru Maxim.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













