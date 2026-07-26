Ilie Bolojan, prima reacție după dronele doborâte în România: „Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian de către Rusia”

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”Acţiunile recente ale Forţelor Aeriene Române, alături de aliaţii noştri din NATO, arată fermitate şi curaj în apărarea teritoriului naţional. Este răspunsul necesar în faţa oricăror ameninţări şi, în mod specific, în cazul încălcărilor ilegale ale spaţiului aerian sau maritim”, afirmă premieurl interimar într-o postare pe Facebook.

El a apreciat că acţiunile recente ale Forţelor Aeriene, alături de aliaţii din NATO, arată fermitate şi curaj în apărarea teritoriului naţional, relatează News.ro.

El le mulţumeşte piloţilor şi militarilor români şi aliaţi implicaţi în aceste acţiuni.

”Condamnăm ferm încălcarea spaţiului aerian românesc de către Federaţia Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecinţe ale răzzboiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani”, mai afirmă Bolojan.

A treia dronă doborâtă în doar trei zile în spațiul aerian românesc

Duminică, armata a distrus a treia dronă care a pătruns în spațiul aerian românesc în decurs de trei zile, după incidentele de vineri, din județul Buzău, și de sâmbătă, din județul Tulcea. Cele trei dorne au fost distruse în mai puțin de 48 de ore.

Vineri, o dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României de un pilot român aflat la manşa unei aeronave F-16, într-o zonă nelocuită. La ora 11:02, aeronava F-16 a Forţelor Aeriene Române a angajat ţinta şi a distrus-o.

Sâmbătă, o altă dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian românesc, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan. Drona a fost neutralizată la ora 08:30 de acelaşi echipaj de F-16 care distrusese cu o zi înainte drona căzută în zona Padina, judeţul Buzău. Ulterior, echipe ale MApN au fost trimise în zona de impact pentru verificări.

Duminică, radarele MApN au detectat o dronă în afara spaţiului aerian al României, aceasta intrând în apele teritoriale româneşti la ora 10:08. Cinci minute mai târziu, la ora 10:13, drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forţelor Aeriene Române, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României.