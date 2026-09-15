"Dacă Polonia participă la acţiuni militare împotriva Rusiei, ţara noastră va folosi întregul arsenal de forţe şi mijloace pe care le are la dispoziţie, iar statul polonez ar înceta să existe în două sau trei zile", a spus Patruşev într-un interviu acordat ziarului rus Argumenti i Fakti, scrie Agerpres.

Acest consilier apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin a răspuns astfel declaraţiilor ministrului polonez de externe Radoslaw Sikorski, care a spus că Polonia are superioritate aeriană asupra Rusiei.

"Şeful diplomaţiei poloneze evaluează în mod clar ca un amator forţa militară a ţării noastre, întrucât nu vrea să înţeleagă că, în timpul operaţiunii militare speciale (în Ucraina), Forţele Armate ruse nu îşi folosesc în niciun caz întregul potenţial", a adăugat consilierul lui Putin.

Atac la granița NATO

Declaraţiile ministrului polonez au urmat unui atac aerian masiv efectuat la sfârşitul săptămânii trecute în vestul Ucrainei, unde drone ruseşti au lovit locomotiva unui tren de pasageri la doi kilometri de graniţa cu Polonia şi o benzinărie la punctul de frontieră Dorohusk-Iagodzin.

Cu puţin timp înaintea atacului asupra acelei căi ferate pe acolo trecuse un tren la bordul căruia se aflau oficiali şi înalţi funcţionari europeni, inclusiv fostul premier britanic Boris Johnson, dar şi fostul director al CIA, David Petraeus.

De partea sa, Ministerul rus al Apărării a confirmat atacul şi l-a motivat cu argumentul că respectiva infrastructură feroviară este folosită pentru transportul de armament din Europa către Ucraina.