Statele membre UE cu cea mai ridicată rată a locurilor de muncă vacante în al doilea trimestru au fost: Ţările de Jos (4,1%), Belgia (3,3%), Malta (3,1%) şi Austria (2,9%), arată datele publicate marţi de Eurostat, informează Agerpres.

La polul opus, ţările membre cu cea mai mică rată a locurilor de muncă vacantă au fost: România (0,5%), Polonia şi Bulgaria (ambele cu 0,8%), Spania şi Slovacia (ambele cu 0,9%).

Locurile de muncă vacante, în scădere în România

Comparativ cu situaţia din trimestrul al doilea al anului trecut, rata locurilor de muncă vacante a crescut în trei state membre, a rămas stabilă în opt ţări şi a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România, de la 0,6% în T2 2025, până la 0,5% în T2 2026. Atât în zona euro cât şi în Uniunea Europeană, rata locurilor de muncă vacante a scăzut în trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, precum şi comparativ cu trimestrul anterior.

În rândul statelor membre, cele mai mari scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în Cipru (scădere de 0,7 puncte procentuale), Belgia (scădere de 0,6 puncte procentuale) şi Austria (declin de 0,5 puncte procentuale). În schimb, cele mai mari creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în Slovenia (0,3 puncte procentuale), Grecia (0,2 puncte procentuale) şi Suedia ( 0,1 puncte procentuale).

Câte posturi vacante sunt în România

În ceea ce priveşte România, conform datelor publicate luna trecută de Institutul Naţional de Statistică, numărul locurilor de muncă vacante a fost de 26.500, în trimestrul II al anului, în scădere cu 1.800 faţă de trimestrul anterior şi cu 4.900 raportat la aceeaşi perioadă din 2025).

Rata locurilor de muncă vacante estimată pentru trimestrul II 2026 a fost 0,52%, în scădere cu 0,03 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent.

Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2025, rata locurilor de muncă vacante s-a redus cu 0,09 puncte procentuale.

Energia și finanțele, printre domeniile cu cele mai multe posturi disponibile

În trimestrul II 2026, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (1,41%), intermedieri financiare şi asigurări (1,03%), transport şi depozitare (0,94%), respectiv activităţi de spectacole, culturale, sportive şi recreative (0,90%).

Sectorul bugetar a însumat peste 19% din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 2.700 de locuri vacante s-au regăsit în sănătate şi asistenţă socială, 1.400 locuri vacante în administraţia publică, iar 1.000 de locuri în învăţământ.

Cele mai puţine locuri de muncă vacante s-au regăsit în industria extractivă şi tranzacţii imobiliare (100 locuri vacante pentru fiecare în parte).