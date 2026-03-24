În imagini se vede cum unul dintre ei ia cremele de pe rafturi și ascunde câteva sub haine, iar pe celelalte i le plasează complicelui său. Apoi ies amândoi, fără să plătească.

În scurtă vreme au fost opriți de jandarmi, la un control de rutină, și nu au reușit să explice proveniența cremelor.

Ancheta a scos la iveală faptul că tinerii nu sunt la prima faptă penală. În urmă cu mai bine de o săptămână, au sustras produse din aceeași farmacie. De această dată, paguba, în valoare de 400 de lei, a fost recuperată. Iar cei doi au dosare penale pentru furt.