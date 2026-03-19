Autorii jafului, care a avut loc în jurul orei locale 4:30 (3:30 GMT), au folosit ca „armă de asalt" mai multe vehicule pentru a pătrunde cu forţa în fabrică, specializată în fabricarea de încălţăminte de lux, potrivit presei italiene.

De asemenea, hoţii au blocat drumurile din apropiere folosind maşini furate pentru a întârzia sosirea patrulelor de poliţie, care au fost nevoite să-şi abandoneze vehiculele la o oarecare distanţă şi să-şi continue drumul pe jos.

Această întârziere le-a permis hoţilor să scape cu prada înainte de a fi prinşi.

În urma incidentului, autorităţile italiene au început să examineze imaginile de pe camerele de supraveghere atât de la fabrică, cât şi din zonele înconjurătoare pentru a-i identifica pe cei responsabili şi a stabili ruta de evadare utilizată.

Până în prezent, nu au fost efectuate arestări, dar o operaţiune de căutare rămâne activă în toată regiunea Veneto.