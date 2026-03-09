Imaginile suprinse de o cameră de supraveghere îi arată pe cei patru bărbați cum analizează mașina și posibilitățile de a deschide portiera. După 20 de minute se vede cum unul dintre ei reușește să intre în autoturism și pare că încearcă să îl pornească.

Proprietar autoturism: Au dat la automat, mașina are să zicem așa o chestie de protecție, am inventat ceva acolo să nu poate să fie pornită decât de mine și nu au putut să o pornească.

Planul celor patru a fost dat peste cap de neatenția celui care s-a așezat la volan. În timp ce încerca să pornească mașina, a atins din greșeală claxonul.

Sunetul puternic i-a făcut pe toți 4 să o ia la fugă și să abandoneze prada. Nu au fost identificați pentru că proprietarul mașinii nu a depus plângere la poliție.