Hoteluri din Herculane, confiscate de stat, după ce un om de afaceri a vândut clădirile istorice la prețuri derizorii

Nouăsprezece hoteluri și băi termale din Herculane au fost confiscate de stat.

În urmă cu aproape 10 ani, un om de afaceri a preluat dosarul de privatizare a stațiunii Băile Herculane și, în loc să modernizeze clădirile cu valoare istorică din stațiune, le-ar fi vândut la prețuri derizorii.

Acesta a scăpat de acuzații, dar judecătorii au decis să-i confiște 4,8 milioane de euro.

În același caz, alți inculpați au fost achitați, dar unii au primit pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.

Aceștia sunt administratori de firmă, avocați sau lichidatori judiciari.

Sentința dată de Curtea de Apel Timișoara este prima în dosarul deschis în 2016 și nu este definitivă.

