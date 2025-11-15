Hoteluri din Herculane, confiscate de stat, după ce un om de afaceri a vândut clădirile istorice la prețuri derizorii

Stiri actuale
15-11-2025 | 19:30
×
Codul embed a fost copiat

Nouăsprezece hoteluri și băi termale din Herculane au fost confiscate de stat.

autor
Emanuela Băluș

În urmă cu aproape 10 ani, un om de afaceri a preluat dosarul de privatizare a stațiunii Băile Herculane și, în loc să modernizeze clădirile cu valoare istorică din stațiune, le-ar fi vândut la prețuri derizorii.

Acesta a scăpat de acuzații, dar judecătorii au decis să-i confiște 4,8 milioane de euro.

În același caz, alți inculpați au fost achitați, dar unii au primit pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.

Aceștia sunt administratori de firmă, avocați sau lichidatori judiciari.

Citește și
herculane
Băile Herculane revin la viață după ani de uitare. Se redeschid izvoare termale și se reface „Promenada conteselor”

Sentința dată de Curtea de Apel Timișoara este prima în dosarul deschis în 2016 și nu este definitivă.

Peste un milion de leduri cu energie din bio-combustibili luminează grădina botanică Kew din Londra. Perspectivă uimitoare

Sursa: Pro TV

Etichete: om de afaceri, hoteluri, confiscari, băi termale, herculane,

Dată publicare: 15-11-2025 18:21

Articol recomandat de sport.ro
Stadion nou pentru o echipă din Superligă! Au anunțat când se termină lucrările: ”95 la sută gata!”
Stadion nou pentru o echipă din Superligă! Au anunțat când se termină lucrările: ”95 la sută gata!”
Citește și...
Vila împărătesei Sisi din Herculane riscă să fie distrusă. Hoții au furat acoperișul de cupru, iar apa roade tavanele
Stiri actuale
Vila împărătesei Sisi din Herculane riscă să fie distrusă. Hoții au furat acoperișul de cupru, iar apa roade tavanele

La 150 de ani de când a fost ridicată, una dintre clădirile emblematice din Băile Herculane – Vila Elisabeta, a împărătesei Sisi – a devenit ținta hoților și riscă să fie distrusă și mai mult.

Băile Herculane revin la viață după ani de uitare. Se redeschid izvoare termale și se reface „Promenada conteselor”
Necunoscuta Românie
Băile Herculane revin la viață după ani de uitare. Se redeschid izvoare termale și se reface „Promenada conteselor”

După ani de paragină și uitare, Băile Herculane prind din nou viață. Voluntari și arhitecți redeschid izvoare termale și refac „Promenada conteselor”.

AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de corupţie, revine la viaţă în România
Stiri externe
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de corupţie, revine la viaţă în România

Staţiunea românească Băile Herculane, frecventată odinioară de împăraţi pentru apele sale sulfuroase, a suferit un lung declin pe fondul corupţiei, iar în prezent are faţade dărăpănate, este plină de graffiti şi moloz, relatează AFP.

Recomandări
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112
Stiri actuale
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din capitală, după ce fusese sedată.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Noiembrie 2025

02:06:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28