Vila împărătesei Sisi din Herculane riscă să fie distrusă. Hoții au furat acoperișul de cupru, iar apa roade tavanele

Stiri actuale
05-11-2025 | 09:15
×
Codul embed a fost copiat

La 150 de ani de când a fost ridicată, una dintre clădirile emblematice din Băile Herculane – Vila Elisabeta, a împărătesei Sisi – a devenit ținta hoților și riscă să fie distrusă și mai mult.

autor
Gigi Ciuncanu

O parte din acoperișul construcției a fost furat, iar apa se infiltrează prin tavan.

Acum e nevoie de bani pentru salvarea, măcar parțială, a vilei, după ce a fost ratată o investiție norvegiană.

Vila cochetă a fost construită în centrul stațiunii Herculane, acum 150 de ani.

Era, la acea vreme, un loc de cazare exclusivist. A fost dăruită Împărătesei Sisi și numită după aceasta.

Citește și
DNA
Percheziții DNA în București și alte șapte județe. Zece persoane sunt vizate pentru șantaj și dare de mită

Departe de poleiala de altă dată, vila este acum în pragul dezastrului. Ultima dată, bucăți din acoperișul de cupru au fost furate.

Apa strânsă de la ploile din această toamnă a început deja să roadă tavanele. A ajuns inclusiv la podele, care se strică și ele.

Turistă: „Ar trebui renovată, este păcat de ea, trebuie să le păstrăm măcar cum era odată.”

Turistă: „Mi s-a făcut pielea de găină când am văzut câtă istorie este și cât de degradată este. Sincer, m-a cutremurat cum putem să ne batem joc.”

Autoritățile au apelat la voluntari pentru a strânge banii necesari pentru o membrană impermeabilă, care să protejeze temporar construcția. În câteva zile, oamenii au donat cei trei mii de euro necesari.

Oana Chirilă, liderul voluntarilor Herculane: „Degradările vor continua dacă nu va fi acoperită, dar, Doamne-ajută, am pus chiar și comanda de materiale, o membrană impermeabilă cu care primăria va acoperi vila.”

Dorin Bălteanu, profesor de istorie: „E o încărcătură istorică mare a acestei construcții și, dacă ar fi reabilitată, ar deveni un element simbol al stațiunii. E o ruină acum, se degradează dacă nu se intervine.”

Revoltător este că, acum patru ani, autoritățile locale au ratat două milioane de euro – fonduri norvegiene nerambursabile – destinate salvării vilei.

Primăria nu a putut plăti partea sa de investiție, care se apropia de un milion de euro.

Oricum, nu se putea renova întreaga clădire.

O parte din Vila Elisabeta a fost trecută în proprietatea unei firme private, la începutul anilor ’90.

Proprietarii au vrut să vândă, dar autoritățile nu au cu ce să cumpere.

Gheorghe Orza, primar Băile Herculane: „Fondurile noastre nu sunt atât de mari pentru a face această achiziție. Suntem încă în discuție cu Consiliul Județean, dar nici dânșii nu cred că au. Ar trebui să obligăm proprietarul să o restaureze.”

Cel care a furat tabla de pe clădirea istorică este anchetat penal pentru furt calificat și distrugere, în stare de libertate.

Un dezvoltator imobiliar le-a promis clienților apă ieftină. Ce au descoperit apoi în pământ autoritățile

Sursa: Pro TV

Etichete: hoți, vila, herculane, imparateasa,

Dată publicare: 05-11-2025 09:15

Articol recomandat de sport.ro
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
Citește și...
Stațiunea din România fondată de împăratul roman Traian și făcută celebră de împărăteasa Sisi
Stiri Turism
Stațiunea din România fondată de împăratul roman Traian și făcută celebră de împărăteasa Sisi

Cea mai veche stațiune turistică din România este și astăzi unul dintre cele mai importante și populare locuri de tratament balnear.

Recomandări
Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații
Stiri externe
Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații

Congresmenii republicani şi democraţi au criticat marţi Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate naţională, inclusiv despre retragerea trupelor din România.

 

Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos
Stiri actuale
Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos

România a semnat contractul pentru cumpărarea celor 18 avioane de vânătoare F-16, de la Regatul Țărilor de Jos. Aeronavele au ajuns deja la noi în țară.

Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Stiri actuale
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.   

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Noiembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28