Administratorii plajelor estimează că abia peste două săptămâni se vor anima stațiunile, odată cu weekendul prelungit de 1 iunie și Rusalii.

Valabil până pe 21 iunie, programul „Litoralul pentru toți” include anul acesta 8.000 de locuri de cazare din 80 de hoteluri de două până la cinci stele din toate stațiunile.

Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord și ajung până la 318 lei la un hotel în regim all inclusive din Mamaia.

Ștefan Necula, managerul unei agenții de turism: „Reducerile cred eu că sunt de peste 40% - 50% față de tariful din vârful sezonului.”

Oana Olteanu, managerul unui hotel de trei stele: „Prețurile acum pornesc în perioada aceasta de la 150 de lei pe cameră.”

Sebastian Puznava, managerul unui hotel de trei stele: „O cameră dublă pentru doi adulți cu un copil până în 10 ani pleacă de la 499 de lei pe noapte, cu all inclusive light.”

Pentru că vremea este schimbătoare, gazdele mizează pe facilitățile SPA ca să îi atragă pe clienți.

Magda Mocanu, managerul unui hotel de patru stele: „O cameră dublă pentru două persoane pornește de la 220 de lei pe noapte, fără micul dejun, dar oferim oaspeților noștri accesul la SPA gratuit. Acolo pot beneficia de saună, salină, jacuzzi.”

În multe stațiuni însă magazinele și restaurantele sunt încă închise, pentru că se fac pregătiri pentru vacanța de Rusalii.

Dorin Ciubotaru, managerul unei plaje: „Mai avem cam două săptămâni și reușim să le punem pe toate la punct. Am aranjat umbrelele, șezlongurile, acum mai facem ultimele retușuri.”

În următoarele două săptămâni la mare se vor înregistra în jur de 23 de grade, însă sunt așteptate și ploi.