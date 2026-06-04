Anchetatorii vor să ceară arestarea lui preventivă. Îl cercetează pe Pomohaci într-un dosar penal pentru viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

Înainte să îl reţină, anchetatorii au făcut percheziţii care au durat aproape 13 ore în două apartamente din Târgu Mureș care ar fi deținute de Cristian Pomohaci.

Potrivit unor surse din anchetă, în locuințe ar fi fost găsite sume mari de bani. După percheziți, fostul preot a fost condus la sediul poliției.

Alexandra Luca IPJ Mureș: ”În urma activităților desfășurate și a probatoriului administrat, un bărbat, de 57 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș”.

Un tânăr în vârstă de 36 de ani care susține că a lucrat până anul trecut pentru Pomohaci în localitatea Moșuni ne-a spus că a dat declarații la poliție în legătură cu felul în care fostul preot se poartă atât cu băieții cât și cu tinerii care muncesc la asociația acestuia.

El susține că Pomohaci ar fi făcut gesturi nepotrivite și deseori avansuri atât celor majori, cât și minorilor.

Martor: ”Sunt mulţi copii. Este un băiat, dar nu ştiu dacă ăla o să aibă curaj să iasă public ca părintele l-a ajutat mult, i-a dat maşina, l-a dus prin America, Dubai şi băiatul a acceptat. Și el o să fie chemat la poliţie ca să recunoască la poliţie i-am dat pe toţi în primire, cu nume şi prenume o să îi cheme în instanţă”.

Potrivit unor surse din anchetă, ancheta a fost declanșată împotriva lui Pomohaci sub acuzațiile de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Inițial a fost o singură plângere, însă ancheta s-ar fi extins. Ar fi vorba de mai multe victime, adolescenți sub 16 ani, iar faptele s-ar fi produs încă din anul 2022.

Cristian Pomohaci a mai fost cercetat penal pentru act sexual cu un minor, în 2017. Atunci, în mediul online a apărut o înregistrare audio în care preotul i-ar fi făcut propuneri indecente unui adolescent. Dosarul a fost clasat.

La acea vreme Pomohaci a fost exclus din rândurile preoțimii. În 2022 a cumpărat un restaurant în altă comună și i-a schimbat destinația.

Toth Sandor Primar Miercurea Nirajului: ”Nu mai este activ în Mosuni s-a mutat în comuna Ernei după ce a cumpărat un imobil din restaurant l-a transformat în aşa-zisa biserica şi acolo îşi face activitatea”.

Contactat, avocatul lui Cristian Pomohaci a transmis că deocamdată nu poate oferi detalii. Fostul preot va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.