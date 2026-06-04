Miercuri, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în incinta unui complex sportiv din Sectorul 2, ar fi fost agresat fizic de către o tânără de 19 ani, informează Biroul de presă al DGPMB.

Tânărul de 19 ani a depus plângere la Poliție

Potrivit sursei citate, pe fondul unui conflict spontan, tânăra ar fi agresat fizic persoana în cauză, lovind-o cu palmele și pumnii la mâini.

"Persoanei vătămate i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2024, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, însă aceasta a refuzat luarea unei astfel de măsuri", precizează DGPMB.

Persoana vătămată a refuzat emiterea unui ordin de protecție

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 9 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.